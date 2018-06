"Nos casamos porque estaba embarazada. Él siempre se quiso casar conmigo pero en esa situación, por un tema de papeles y seguro médicos nos tuvimos que casar. Fue rápido, en los Estados Unidos, no le dijimos a nadie. Después se enteró mi suegra porque salió en el diario por una entrevista. Mi mamá me llamó y me dijo '¿¡te casaste!?" Imaginate, soy su hija más grande", había contado Carla Peterson en una nota que dio junto a Martín Lousteau en el programa de Susana Giménez en julio de 2017.