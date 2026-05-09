Autoridades no tienen pistas sobre el paradero de asesinos de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía: plantean pedir ayuda a la Interpol

Autoridades no tienen pistas sobre el paradero de asesinos de Juan Felipe Rincón, el hijo del director de la Policía - crédito Fiscalia/Policia Nacional

Han transcurrido 29 días desde que la jueza 26 de control de garantías ordenó la captura y envío a prisión de cinco personas implicadas en el denominado “entrampamiento” que culminó en el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del actual director de la Policía Nacional, general William Rincón.

A pesar de la gravedad del caso y del reconocimiento explícito de la condición de víctima que ostenta el propio general, dos de los principales acusados, Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Tatiana Vega López, son prófugos de la justicia.

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La permanencia de Sotelo y Vega López fuera del alcance de las autoridades contrasta con la actuación de los otros tres señalados, quienes sí se presentaron ante la justicia. De los dos prófugos, no se ha logrado obtener información ni en sus domicilios del barrio Quiroga, al sur de Bogotá, ni a través de otros canales. Semana informó que diversas fuentes cercanas al caso desconocen el paradero de los involucrados.

La Fiscalía prepara solicitud a Interpol por la fuga de los principales acusados

Andrés Camilo Sotelo y Yeimy Tatiana Vega López no comparecieron ante la Fiscalía General de la Nación para determinar su papel en el fallecimiento del joven en 2024 - crédito Colprensa

La medida de aseguramiento dictada sobre Andrés Camilo Sotelo y Yeimi Tatiana Vega López aún está vigente, pero de persistir la ausencia de los dos, la Fiscalía General de la Nación baraja solicitar la colaboración internacional para su localización. Según confirmó el medio citado, las autoridades podrían activar una circular azul, destinada a ubicar a los prófugos, y una circular roja para su captura, procedimientos habituales de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) en estos casos. La eventual salida del país de los acusados intensifica la urgencia de un despliegue internacional.

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Cabe recordar que la investigación formalizó cargos tras una reconstrucción detallada del crimen en audiencia pública. El fiscal Andrés Marín, conocido por indagar la red criminal de alias Papá Pitufo, sostuvo que Andrés Camilo Sotelo organizó un plan premeditado para que Juan Felipe Rincón acudiera el 24 de noviembre de 2024 al barrio Quiroga, bajo pretextos falsos. El contacto se estableció a través de mensajes en redes sociales y la promesa de un desayuno con los supuestos padres de una joven con la que la víctima conversó por Instagram.

Andrés Camilo Sotelo enfrenta investigación por su posible participación en el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales - crédito Fiscalía General de la Nación

Conforme a la exposición del fiscal Marín durante la audiencia de imputación de cargos —que se extendió por seis horas—, Sotelo y varios vecinos atrajeron al joven bajo engaños. Al llegar al parque del barrio, fue atacado súbitamente por un grupo que ya lo esperaba. “Se ejerce una violencia física y psíquica (...). Andrés Camilo Sotelo utiliza un arma de fuego y se la pone en la cabeza a la víctima, obviamente para ejercer también ese sufrimiento psíquico. Pero, adicional a ello, con esa arma comienza a golpearlo. De igual forma, aparece en escena una especie de varilla”, precisó Marín ante el tribunal, mientras presentaba el video captado por la única cámara de seguridad del sector.

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El ataque se planeó para mantener indefenso a Juan Felipe Rincón

El ataque contra el joven fue premeditado, explicó la Fiscalía - crédito Fiscalía

Durante el asalto, los agresores dividieron roles deliberadamente para impedir cualquier ayuda a Juan Felipe Rincón y alejar al escolta policial que lo acompañaba, que, a pesar de identificarse y suplicar el cese de la agresión, fue ignorado. El guardaespaldas debió extraer su arma reglamentaria al observar que la golpiza se intensificaba e involucraba objetos contundentes.

Los testigos declararon que Yeimi Tatiana Vega López —ahora prófuga— fue una de las agresoras más activas, incitando no solo a otros atacantes directos, sino a los vecinos que se asomaban en sus balcones. La narrativa de los presuntos implicados para justificar la violencia fue acusar públicamente a Juan Felipe de ser pederasta, sin que existieran pruebas objetivas de tal acusación.

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Uno de los detalles que el órgano acusador destacó para evidenciar la gravedad de la agresión fue la participación de un “canino de una raza potencialmente peligrosa”. Las declaraciones recogidas por el fiscal Marín muestran que “Andrés Camilo Sotelo y Juan Sebastián Ávila empiezan a agredirlo de manera física con puños, patadas y hasta con el perro. Si se observa (en referencia a un fotograma extraído del video de la cámara de seguridad), lo tenía Tatiana Vega”.

Mientras intentaba zafarse, otro testigo afirmó que Sotelo apareció con un revólver plateado en la mano y lo utilizó no solo para amedrentar a la víctima sino también para disuadir al escolta.

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A pesar de la evidencia fílmica y testimonial, al cierre del último mes los dos principales implicados continúan en situación de fuga. Las autoridades no descartan la salida del país y el despliegue de alertas internacionales para lograr su captura, al tiempo que el caso mantiene en vilo el sistema judicial y la familia de Juan Felipe Rincón.