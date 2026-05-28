Crumble cookies: cómo hacer este postre sin gluten y de forma casera

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las crumble cookies pueden prepararse en versión sin gluten utilizando una mezcla de harinas alternativas y algunos trucos para lograr la textura ideal: centro blando y bordes crocantes.

Para quienes no pueden consumir gluten, disfrutar de una buena galleta casera sigue siendo un antojo vigente.

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Adaptar la receta permite que todos, sin importar sus necesidades, puedan disfrutar el postre.

Ingredientes

110 gr de manteca a temperatura ambiente

100 gr de azúcar

110 gr de azúcar negra

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ cucharadita de bicarbonato

1 cucharadita de agua

1 pizca de sal

120 gr de premezcla de harinas sin gluten (puede ser mezcla comercial o casera: mitad harina de arroz + mitad fécula de maíz/tapioca)

65 gr de harina de almendra (o avena sin gluten)

¼ cucharadita de goma xantana (opcional, mejora la elasticidad)

175 gr de chocolate amargo, cortado en trocitos pequeños

Cómo hacer crumble cookies sin gluten, paso a paso

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Batir la manteca con el azúcar y el azúcar negra hasta obtener una crema suave. Agregar el huevo y la esencia de vainilla, batiendo hasta integrar. Disolver el bicarbonato en el agua caliente y sumar a la mezcla. Añadir la sal, la premezcla sin gluten, la harina de almendra y la goma xantana. Mezclar hasta que la masa se vea homogénea y pegajosa. Incorporar los trozos de chocolate. Cubrir la masa y refrigerar al menos 30 minutos para que los almidones absorban el líquido y la textura mejore. Con una cuchara, colocar porciones separadas (de unos 3 cm) sobre una placa para horno. Hornear durante 10 minutos, hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún se vea blando. Retirar la placa y dejar enfriar 10 minutos antes de levantar las cookies. Pasar a una rejilla para que se enfríen por completo.

Consejos para que queden blandas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar una combinación de azúcar blanca y azúcar negra: la blanca favorece los bordes crocantes; la negra mantiene el centro húmedo y blando.

La harina de almendra o avena sin gluten aporta humedad y mejora la miga.

Agregar una cucharada de miel, jarabe de maíz o sirope de agave ayuda a conservar el centro suave.

No sobrebatir la masa, solo lo justo para integrar los ingredientes.

Refrigerar la masa al menos 30 minutos es clave para que las cookies no se expandan demasiado y retengan humedad.

Sacar las galletas del horno cuando el centro se vea levemente crudo: terminan de cocinarse con el calor de la bandeja, así logran la textura blanda adentro.

Si se requiere más humedad, se puede añadir 1 o 2 cucharadas de crema, leche entera, puré de manzana o yogur sin azúcar.