Crumble cookies: cómo hacer este postre sin gluten y de forma casera

Las crumble cookies pueden prepararse en versión sin gluten utilizando una mezcla de harinas alternativas y algunos trucos para lograr la textura ideal: centro blando y bordes crocantes.
Para quienes no pueden consumir gluten, disfrutar de una buena galleta casera sigue siendo un antojo vigente.
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Adaptar la receta permite que todos, sin importar sus necesidades, puedan disfrutar el postre.
Ingredientes
- 110 gr de manteca a temperatura ambiente
- 100 gr de azúcar
- 110 gr de azúcar negra
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- ½ cucharadita de bicarbonato
- 1 cucharadita de agua
- 1 pizca de sal
- 120 gr de premezcla de harinas sin gluten (puede ser mezcla comercial o casera: mitad harina de arroz + mitad fécula de maíz/tapioca)
- 65 gr de harina de almendra (o avena sin gluten)
- ¼ cucharadita de goma xantana (opcional, mejora la elasticidad)
- 175 gr de chocolate amargo, cortado en trocitos pequeños
Cómo hacer crumble cookies sin gluten, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C (moderado).
- Batir la manteca con el azúcar y el azúcar negra hasta obtener una crema suave.
- Agregar el huevo y la esencia de vainilla, batiendo hasta integrar.
- Disolver el bicarbonato en el agua caliente y sumar a la mezcla.
- Añadir la sal, la premezcla sin gluten, la harina de almendra y la goma xantana. Mezclar hasta que la masa se vea homogénea y pegajosa.
- Incorporar los trozos de chocolate.
- Cubrir la masa y refrigerar al menos 30 minutos para que los almidones absorban el líquido y la textura mejore.
- Con una cuchara, colocar porciones separadas (de unos 3 cm) sobre una placa para horno.
- Hornear durante 10 minutos, hasta que los bordes estén dorados pero el centro aún se vea blando.
- Retirar la placa y dejar enfriar 10 minutos antes de levantar las cookies.
- Pasar a una rejilla para que se enfríen por completo.
Consejos para que queden blandas
- Usar una combinación de azúcar blanca y azúcar negra: la blanca favorece los bordes crocantes; la negra mantiene el centro húmedo y blando.
- La harina de almendra o avena sin gluten aporta humedad y mejora la miga.
- Agregar una cucharada de miel, jarabe de maíz o sirope de agave ayuda a conservar el centro suave.
- No sobrebatir la masa, solo lo justo para integrar los ingredientes.
- Refrigerar la masa al menos 30 minutos es clave para que las cookies no se expandan demasiado y retengan humedad.
- Sacar las galletas del horno cuando el centro se vea levemente crudo: terminan de cocinarse con el calor de la bandeja, así logran la textura blanda adentro.
- Si se requiere más humedad, se puede añadir 1 o 2 cucharadas de crema, leche entera, puré de manzana o yogur sin azúcar.
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