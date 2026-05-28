IMSS y Secretaría de Turismo inauguran muestra sobre los mundiales en la Ciudad de México

@Tu_IMSS

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa en la Ciudad de México y el futbol se incorpora al ámbito cultural con nuevas iniciativas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en colaboración con la Secretaría de Turismo capitalina, inauguró la exposición “La ciudad que nunca ha dejado de jugar”, dedicada a la historia de los mundiales celebrados en territorio mexicano y al impacto del futbol en la capital.

PUBLICIDAD

El objetivo de la muestra es conectar a los aficionados con momentos emblemáticos de las justas mundialistas de 1970, 1986 y la próxima edición de 2026, en la que México volverá a ser sede.

La exposición, ubicada en el Centro Cultural del IMSS, reúne fotografías históricas, artículos deportivos, memorabilia y material audiovisual vinculado a las Copas del Mundo realizadas en el país.

PUBLICIDAD

Además, ofrece un espacio interactivo para que nuevas generaciones se acerquen a los episodios más recordados del futbol internacional en la Ciudad de México.

Hugo Sánchez y el museo interactivo de las Copas del Mundo

Las actividades mundialistas en México incluyen otros proyectos relacionados con la historia del futbol nacional.

PUBLICIDAD

Entre ellos destaca el museo interactivo dedicado a las Copas del Mundo, donde el exfutbolista Hugo Sánchez participará como una de las figuras principales del recorrido.

Según la información difundida, el exdelantero mexicano fungirá como guía dentro de una experiencia inmersiva dirigida a acercar a los visitantes a los momentos más icónicos de los mundiales.

PUBLICIDAD

Este proyecto contempla experiencias audiovisuales, objetos históricos y dinámicas centradas en la cultura futbolística.

Estas iniciativas reflejan cómo la Ciudad de México se prepara no solo en infraestructura, sino también en los aspectos cultural y turístico de cara a 2026, con la intención de convertir al futbol en un elemento integrador de historia, entretenimiento y promoción internacional de la capital.

PUBLICIDAD

La exposición revive la historia de los mundiales en México

La exposición “La ciudad que nunca ha dejado de jugar” realiza un recorrido por distintos momentos históricos vinculados al futbol en la capital mexicana.

Entre los ejes principales figuran los mundiales de 1970 y 1986, dos torneos que marcaron a varias generaciones de aficionados y consolidaron al Estadio Azteca como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

PUBLICIDAD

Las autoridades capitalinas subrayaron que esta iniciativa forma parte de las actividades culturales previas al Mundial de 2026.

@Tu_IMSS

La Ciudad de México será una de las sedes oficiales y nuevamente recibirá partidos en el Estadio Azteca, recinto que actualmente está en proceso de remodelación para cumplir con los estándares de la FIFA.

PUBLICIDAD

Durante la inauguración, representantes del IMSS y la Secretaría de Turismo señalaron que el propósito es impulsar el turismo deportivo y fortalecer la identidad futbolera de la capital.

A través de exposiciones y actividades de este tipo, las autoridades buscan mantener vigente el entusiasmo por la Copa del Mundo 2026 y recordar el vínculo histórico entre México y las Copas del Mundo.

PUBLICIDAD