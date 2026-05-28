México Deportes

IMSS y Secretaría de Turismo inauguran muestra sobre los mundiales en la Ciudad de México

Se inaugura la exposición “La ciudad que nunca ha dejado de jugar”, un homenaje al legado de los mundiales y al papel del futbol en la capital rumbo a la Copa del Mundo 2026

Guardar
Google icon
@Tu_IMSS
@Tu_IMSS

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 continúa en la Ciudad de México y el futbol se incorpora al ámbito cultural con nuevas iniciativas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en colaboración con la Secretaría de Turismo capitalina, inauguró la exposición “La ciudad que nunca ha dejado de jugar”, dedicada a la historia de los mundiales celebrados en territorio mexicano y al impacto del futbol en la capital.

PUBLICIDAD

El objetivo de la muestra es conectar a los aficionados con momentos emblemáticos de las justas mundialistas de 1970, 1986 y la próxima edición de 2026, en la que México volverá a ser sede.

La exposición, ubicada en el Centro Cultural del IMSS, reúne fotografías históricas, artículos deportivos, memorabilia y material audiovisual vinculado a las Copas del Mundo realizadas en el país.

PUBLICIDAD

Además, ofrece un espacio interactivo para que nuevas generaciones se acerquen a los episodios más recordados del futbol internacional en la Ciudad de México.

Hugo Sánchez y el museo interactivo de las Copas del Mundo

Las actividades mundialistas en México incluyen otros proyectos relacionados con la historia del futbol nacional.

Entre ellos destaca el museo interactivo dedicado a las Copas del Mundo, donde el exfutbolista Hugo Sánchez participará como una de las figuras principales del recorrido.

Según la información difundida, el exdelantero mexicano fungirá como guía dentro de una experiencia inmersiva dirigida a acercar a los visitantes a los momentos más icónicos de los mundiales.

Este proyecto contempla experiencias audiovisuales, objetos históricos y dinámicas centradas en la cultura futbolística.

Estas iniciativas reflejan cómo la Ciudad de México se prepara no solo en infraestructura, sino también en los aspectos cultural y turístico de cara a 2026, con la intención de convertir al futbol en un elemento integrador de historia, entretenimiento y promoción internacional de la capital.

La exposición revive la historia de los mundiales en México

La exposición “La ciudad que nunca ha dejado de jugar” realiza un recorrido por distintos momentos históricos vinculados al futbol en la capital mexicana.

Entre los ejes principales figuran los mundiales de 1970 y 1986, dos torneos que marcaron a varias generaciones de aficionados y consolidaron al Estadio Azteca como uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

Las autoridades capitalinas subrayaron que esta iniciativa forma parte de las actividades culturales previas al Mundial de 2026.

@Tu_IMSS
@Tu_IMSS

La Ciudad de México será una de las sedes oficiales y nuevamente recibirá partidos en el Estadio Azteca, recinto que actualmente está en proceso de remodelación para cumplir con los estándares de la FIFA.

Durante la inauguración, representantes del IMSS y la Secretaría de Turismo señalaron que el propósito es impulsar el turismo deportivo y fortalecer la identidad futbolera de la capital.

A través de exposiciones y actividades de este tipo, las autoridades buscan mantener vigente el entusiasmo por la Copa del Mundo 2026 y recordar el vínculo histórico entre México y las Copas del Mundo.

Temas Relacionados

IMSSecretaria de TurismoMundial 2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Después del subcampeonato en la Liga Mx, el club universitario llega a la pantalla grande con “Pumas desde la cuna”

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Una de las figuras del equipo norteamericano comparó la situación de Zendejas con la de futbolistas que mantienen regularidad en clubes europeos, generando controversia sobre los criterios de elección

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Aunque mostraron nivel y protagonismo con sus equipos en Liguilla, los mediocampistas no habrían cumplido con las exigencias de Javier Aguirre

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

La FIFA habilitó la venta oficial de entradas al Mundial 2026 por su sitio web. Cuanto cuestan según la fase y la categoría, como registrarse y como evitar la reventa ilegal

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito

Monterrey se prepara para recibir a miles de aficionados durante el Mundial 2026, ofreciendo su reconocida gastronomía regia, donde destacan la carne asada, el cabrito y una amplia variedad de restaurantes emblemáticos

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

Detienen a 22 presuntos miembros del CJNG por huachicol en Guanajuato

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Stray Kids en México: fans señalan inflación de precios en STRAYCITY y crean petición para exigir ajuste

Stray Kids en México: fans señalan inflación de precios en STRAYCITY y crean petición para exigir ajuste

Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte: “Sigo agarrando el teléfono para marcarte”

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

DEPORTES

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Los Pumas vuelven después de perder ante Cruz Azul: cuándo ver su documental en cines

Leyenda de la selección de Estados Unidos se lanza contra Alejandro Zendejas por su convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito