"¿Estás en una mala semana?", le preguntó Andy Kusnetzoff a Cinthia Fernández y a ella enseguida se le llenaron los ojos de lágrimas. "Estoy como en slow, esta semana no me teñí. Básicamente me estoy separando. Me siento bastante sola, mi salida son mis hijas pero siento que ni siquiera estoy bien para ellas", expresó.