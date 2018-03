"Lo de Juan está judicializado, no pasó en mi productora, fue hace un par de años. Me preguntan a mí qué voy a hacer y si lo voy a sacar. En cuanto a mi posición ideológica, no sé si hago bien o mal, pero yo creo que no hay que sacarlo del trabajo. No me sentiría bien, no me podría mirar al espejo por hacer una actitud tribunera para un grupo de personas que por justa razón creen que eso es lo mejor. Hablé con Juan y él me cuenta su verdad, me dijo que está fuerte y que se quiere quedar en el programa, que no hizo las cosas de lo que se lo acusa. Es difícil", manifestó el ex de Griselda Siciliani.