Por último, la ex figura de Montaña Rusa (días atrás se reencontró todo el elenco, a 24 años del estreno), acercó su postura sobre la polémica entre Argentina y Bolivia por la atención en hospitales públicos. "El debate es más amplio y más profundo -reconoció Nancy-, pero a mí no me molesta que se atienda a la gente de otro país, sobre todo si en ese país también te reciben bien, son hermanos. Pero bueno, una cosa más en la que no estoy de acuerdo".