Junto a la publicación en Instagram, la joven escribió un mensaje y volvió a cuestionar a Repetto: "No creo que te dé gracia este video. A mí no me da ni un poco de gracia cuando un ser humano por algún motivo ignorante y soberbio se cree superior a otro. Basta, basta de querer imponer miedo, eso no te hace más vivo , te hace más cobarde. Basta de tanta gente que 'informa' preguntando si vamos seduciendo por la calle . Yo me pongo lo que quiero y lo que me hace sentir cómoda. ¿Te parece 'fuerte' que use este vocabulario? Más fuerte me parece que algunos piensen que somos un pedazo de carne".