"Cuando me doy vuelta, a 20 metros, del otro lado de la alfombra roja, veo un grupo de personas. Nunca supe de dónde vivieron los insultos porque yo estaba de espaldas. No sé quién lo grita. Me dolió y me descolocó escuchar semejante palabra. Estaba muy enojado, pero me dolió muchísimo, de verdad. Respondí como hijo, no como periodista. Me dolió desde lo personal ver que había personas que insultaban de manera cruel y vil a mi papá", siguió el periodista.