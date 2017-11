"Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de mierda para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. 'Me dijo judío… ¡Qué horror!' jajaja. Estoy leyendo a muchos justificar el zamarreo de Leucocito a su novia porque insultaron a su papá. La violencia de género no tiene justificación alguna, nunca. La grieta es para imbéciles. Si insultaran a mi viejo yo no me la agarraría con mi pareja", dijo la panelista en las redes sociales.