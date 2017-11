Migue recordó otra época difícil de su vida: "En el 2015 arranqué con ataques de pánico. Un día se me empezó a acelerar la cabeza y el médico me dijo que eran ataques de pánico. Estaba en el teatro, en Carlos Paz, sentía que mi cabeza era Windows y se me empezaba a cerrar el Word, el Buscaminas, el Paint. Lo llamé a Yayo para que me calmara y después de ese día me agarraba todos los días. Me temblaron las patas, pensé 'acá la quedo' y no se pasaba. Me medicaron un poco y se me fue con la tranquilidad".