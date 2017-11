Luego, manifestó que el nacimiento no fue fácil: "Iba a ser parto natural. Arranqué a las diez de la noche con las contracciones y nació a las siete menos diez. Fue larga la noche. No se encajaba bien y yo no dilataba. Pasaban las horas y Falco (el obstetra) dijo: 'Basta, yo sé que querés parto natural, sos una tromba, pero son las siete menos diez y la tenemos que sacar'. Yo estaba bañada en llanto, empecé a temblar porque no estaba preparada para una operación y me agarró un pánico terrible. Cuando salió y me la puso al lado mío, se me fue el dolor, se me fue todo. Fue increíble".