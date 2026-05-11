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Fiscalía de Zacatecas libera a 12 personas detenidas en una protesta afuera de concierto de Ricardo Montaner

Las autoridades indicaron que en el sitio hubo momentos de “tensión y jaloneo”

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(Imagen ilustrativa creada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa creada con IA | Infobae México)

Las autoridades de Zacatecas determinaron liberar a una docena de personas que fueron detenidas durante una protesta de productores de frijol en el Multiforo, lugar donde ocurrió un concierto de Ricardo Montaner.

El 10 de mayo la Fiscalía General del Estado de Zacatecas (FGJEZ) informó sobre la situación de 12 personas que fueron fueron presentadas ante la autoridad ministerial por su probable participación en el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

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A través de sus canales oficiales, la Fiscalía de Zacatecas destacó que fueron realizadas las primeras diligencias, así como las revisiones médicas de las personas detenidas.

“Derivado de la integración de las dos carpetas de investigación correspondientes y tras el análisis de las diligencias practicadas, los Fiscales del Ministerio Público determinaron otorgar la libertad a las 12 personas detenidas”, es parte del reporte de la institución.

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Personal uniformado en proceso de detención de civiles. Hay vehículos y un muro con murales presentes en el lugar. Este suceso ocurre en el contexto del apoyo de los universitarios a productores de frijol, según comentó la diputada federal, Noemi Luna

Asimismo, la Fiscalía zacatecana señalo que las liberaciones son resultado de procedimientos apegados a las leyes.

Movilización en Zacatecas

Cabe recordar que los primeros informes periodísticos indicaron que en el sitio fueron detenidas al menos 11 personas, lo anterior tras una movilización que inició con la colocación de tractores y camionetas en las entradas del Multiforo.

El objetivo era exigir que se cumpliera el acuerdo del 29 de marzo acerca de mil 500 toneladas de frijol como parte del programa Alimentación para el Bienestar.

Al lugar acudieron elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), quienes se enfrentaron con los civiles, lo que derivó en las primeras detenciones.

Fiscalía de Zacatecas libera a 12 personas detenidas en una protesta afuera de concierto de Ricardo Montaner
(X/@Veracruzlnforma)

Sin embargo, dichos arrestos derivaron en que más personas se sumaran a la protesta. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, colectivos feministas y organizaciones sociales participaron en el bloqueo al bulevar Metropolitano para pedir la liberación de las personas previamente detenidas

Momentos de tensión y jaloneos

Por su parte, la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz señaló en un comunicado del 9 de mayo que al lugar llegaron efectivos de seguridad para realizar un operativo de prevención con el objetivo de “garantizar la libre circulación, salvaguardar la integridad de las personas asistentes al evento”.

Los agentes hablaron con los manifestantes y les pidieron retirar los vehículos, lo cual fue negado por los asistentes.

“Durante la intervención se registraron momentos de tensión y jaloneos entre algunos participantes; no obstante, la actuación policial se realizó bajo protocolos de legalidad, contención y respeto irrestricto a los derechos humanos”, es parte del reporte de las autoridades.

Por lo anterior, fueron arrestados cuatro hombres y tres mujeres por faltas administrativas y conductas relacionadas con: obstrucción de la vía pública; permanecer y circular en zonas prohibidas; no presentar documentación correspondiente de los vehículos y resistencia a particulares.

De igual manera fueron aseguradas tres camionetas, dos tractores y un remolque.

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