Tyago Griffo (25) rompió el silencio este viernes en ShowMatch tras las fuertes declaraciones que había hecho su tía, hermana de Gladys La Bomba Tucumana, quien había asegurado que la cantante había atentado contra la vida de él. "Viendo el amor que te tiene a vos, todo lo que pudo haber dicho, yo, realmente, no lo puedo creer. No te lo podría ni preguntar porque sé que no es así", le dijo Marcelo Tinelli (57).