La pelea con su hermana se hizo pública cuando la cantante contó en televisión que su padre era golpeador y Olga salió en su defensa. "Para mi él no es mi padre, no es nadie, mientras que para ella es un héroe. Ella avala completamente la violencia porque salió a defender a su padre. Digan lo que digan, yo tuve una infancia muy horrible que no se la deseo a nadie. Y gracias a mi madre, pude salir de ese dolor. No sé qué tendrá ella, quizás no la quiere a mi mamá", deslizó Gladys.