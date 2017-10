"Pensé que tenía un preinfarto porque tenía una opresión muy fea en el pecho -contó después La Bomba, en diálogo con Los ángeles de la mañana-. Me querían internar. El médico ordenó que no podía bailar, que me tenían que hacer un control y ver cómo estaba la parte cardíaca. Yo decidí que no, que tenía que quedarme para bailar. Me hicieron firmar un papel donde me hacía cargo de mi vida: si me pasaba algo, la responsable era yo y no ellos. Y tenían razón".