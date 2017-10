"Toda la información que tuve se la conté en privado a Yanina. Primero a Ángel (De Brito), obviamente. Hay cosas que yo sé desde antes de que saltara todo el escándalo -prosigue la periodista en su descargo-. Por lógica, como yo me enfrento mucho a Yanina, los que querían hacerle daño me tiraban a mi información en privado. Esa información nunca la usé, no me interesaba. Si me pareció que era tanta que en algún momento pensé que ellos tenían una especie de acuerdo de pareja abierta. Porque ya era mucho lo que aparecía. Espero que en la indagatoria no me terminen citando. Lo único que me falta: estar en medio de este lío. Yo con Natacha no tengo ninguna relación, hasta la tengo bloqueada en Twitter".