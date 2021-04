Brenda Asnicar compartió un video bailando en la intimidad de su hogar que preocupó a sus fanáticos: “¡Qué digan lo que quieran!”

El video de Brenda Asnicar que preocupó a sus fans (Instagram)

“Amo Buenos Aires”, escribió Brenda Asnicar en su cuenta de Instagram, dónde tiene más de un millón de seguidores. Y acompañó la publicación con un video en el que se la ve bailando con una copa de vino blanco en su departamento. El posteo, inmediatamente, se llenó de likes. Pero también de comentarios de usuarios que se preguntaban si la actriz y cantante se encontraba ebria o bajo el efecto de alguna sustancia.

Así las cosas, en la edición de este lunes de Intrusos, por América, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se hicieron eco de esta situación y contaron que, en otro posteo realizado en sus historias, la ex Patito Feo había subido una imagen que luego borró pero que llegó a viralizarse en las redes sociales. ¿El motivo? Según explicaron los conductores del ciclo, en la misma se veía un plato con un polvo blanco y lo que sería una tarjeta de crédito.

“Muchos dijeron que fue porque se veían sustancias. No se sabe si en los videos estaba haciendo una performance, pero no se la veía muy bien, no se la veía en sus cabales”, dijo Pallares. Y Lussich agregó: “Este video estaba acompañado de una foto que es complicada de mostrar, porque estaríamos haciendo apología del delito. Ya está con la copa en mano... básicamente, está en pedo. Está alegre, bueno, se tomó un vinito. Lo que no se puede mostrar de la foto es la presencia de estupefacientes o lo que se interpreta que son estupefacientes. Esto lo que las redes debatieron sobre qué le pasa a Brenda”.

En el programa de espectáculos, además, hicieron referencia a la supuesta separación de Asnicar del cantante Mauro Ezequiel Lombardo, conocido popularmente como El Duki, con quien había comenzado una relación en marzo del año pasado luego de terminar su noviazgo con el ingeniero colombiano Alejandro de Angulo. Pero lo cierto es que, hasta el momento, la actriz y cantante no ha salido ni a confirmar ni a desmentir esa ruptura.

La actriz y cantante respondió preguntas de sus seguidores (Instagram)

Minutos más tarde, en tanto, Brenda aceptó contestar algunas preguntas de sus seguidores. “¿A la gilada que la miren desde arriba?”, le escribió uno. Y ella decidió responderle con el estribillo de Que digan lo que quieran, el clásico tema de Natalia Oreiro. “¿Cómo empezaste la semana?”, indagó otro. “Comiendo rico, con mucho trabajo, terminando de editar Guerrera mi próximo video dirigido y producido por mi y un equipo épico”, respondió Asnicar.

“¿En qué te inspirás para escribir canciones?”, le preguntó otro usuario. “En todo lo que me pasa en mi vida. A veces escribo sobre mis deseos, o también situaciones que vivo”, dijo la actriz y cantante. “¿Cómo hago para enamorarte?”, quiso saber alguien. “Cocinarme rico, cuidarme, ser honesto y contar conmigo...porque doy mucho amor”, reconoció ella.

Por otra parte, cuando otro de sus seguidores le preguntó si hacía algo de tipo espiritual o si creía en Dios, Brenda señaló: “Creo que todos somos dioses y tenemos ese poder para ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos a encontrar la luz y la felicidad”. Cabe recordar que, en agosto de 2020, Asnicar había salido a responder las críticas que había recibido sobre su cuerpo por parte de quienes cuestionaban su delgadez. “¡Por qué no se pudren, ojalá se quiebren! ¿Qué están esperando, que me suicide? ¿Qué es lo que quieren?”, había dicho entonces.

SEGUIR LEYENDO: