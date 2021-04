Marcelo Tinelli compartió un divertido adelanto de la apertura de ShowMatch con la participación especial de Oscar Ruggeri

Marcelo Tinelli grabó la apertura de Showmatch con Oscar Ruggeri

Marcelo Tinelli calienta motores para comenzar en los próximos días con una nueva temporada de Showmatch, luego de un año sin poder salir al aire por la pandemia del coronavirus. Muy activo en las redes sociales, el conductor comparte a diario con sus más de ocho millones de seguidores en Instagram los avances y detalles del programa que tendrá como eje La Academia, el certamen de destrezas en el que competirán 23 famosos con sus respectivas parejas, y el humor, que será protagonista de las emisiones de los viernes con Politichef.

Este lunes, además de hacer las fotos del debut, el actual presidente de San Lorenzo compartió un video realizado en Puerto Madero junto a Oscar Ruggeri y siguiendo todos los protocolos. “Grabando la apertura de @showmatch #LaAcademia con @ruggeri86oficial , nos cruzamos a los @romeroteam”. Según pudo saber Teleshow, será una parodia autorreferencial del conductor en el primer programa y ambientado en la nueva normalidad. El ex futbolista actuará de policía, y también participará Jey Mammón, que hará de portero de su casa. Además, estará Soledad Silveyra, que interpretará a su asistente en la casa, Laurita Fernández, quien hará un personaje muy gracioso de una asistente influencer en una peluquería, y se sumarán también el Puma Goity, Guilermina Valdés, Adrián Suar y Pablo Codevilla, entre otros famosos. El tema de la apertura lo escribió Pablo Semmartin, quien a su vez será el encargado de elaborar todo el segmento de humor político.

En sus stories, el conductor además compartió parte del backstage junto al anfitrión de Los Mammones y al Chato Prada. Como este lunes el histórico productor estará de visita junto a Lourdes Sánchez en el programa de América, Marcelo bromeó con la idea de integrarlo al staff de parejas del nuevo certamen. “Jey, ¿va a cantar el Chato?”, le consultó. Y éste respondió: “Van a cantar, van a bailar creo también”. “No, bailar, no”, respondió el productor entre risas. “Yo lo que quiero decir es que si esta noche el Chato Parada y Lourdes van al programa de Jey Mammón, van a ser la pareja 24 confirmada en La Academia de Showmatch 2021″, anunció en tono de broma.

El backstage de la apertura de Showmatch

Cabe recordar que el jurado de este certamen será integrado por Ángel De Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín. Por el lado de los participantes, que ya están ensayando, ya se confirmó la presencia de Flor Vigna, Barby Silenzi y El Polaco, Agustín “Cachete” Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López, Karina La Princesita, Sofía “Jujuy” Jiménez, Julieta Puente, Mario Guerci y Débora Plager, entre otros.

En el caso de los humoristas que se pondrán al frente del nuevo segmento de los viernes, este lunes confirmaron en Los Ángeles de la Mañana que estarán, entre otros, Anita Martínez, José María Listorti, Pichu Straneo, Pachu Peña, Martín Bilyk, Iván Ramírez y Martin Salwe. Uno de los principales del segmento político será Fredy Villarreal, quien será el encargado de interpretar a Alberto Fernández. “Politichef me parece una idea buenísima, que los políticos hagan sus platos, algunos sabiendo y otros no. Sumándonos a estas tendencias de los programas de cocina que ahora se vienen. Yo voy a interpretar a dos presidentes, uno Mauricio Macri y el otro Alberto Fernández”, contó el cómico hace días en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli, en Por si las moscas, por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

