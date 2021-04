La romántica declaración de amor de Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona

La primera foto de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Dejaron de ocultarse y eligieron vivir su amor sin tener que esconderse. Incluso comenzaron a intercambiar mensajes públicos en las redes sociales. También se animaron a postear algunas fotos. Sin embargo, ambos se muestran reacios a hacer declaraciones al respecto.

Que es un romance confirmado, no hay dudas. Él se separó en diciembre de Constanza de Palma y ella hace un tiempo que no había hecho pública ninguna relación. Siempre optó por el bajo perfil. Y así comenzó su relación. Hasta que compartieron un viaje al sur argentino, aparecieron las primeras fotos de pareja y decidieron vivir su relación sin tapujos.

Los protagonistas de esta historia de amor son Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. En Semana Santa el ex futbolista y actual líder de la banda de rock Barrio Viejo realizó una gira por Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, y ella lo acompañó junto a su hijo Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con Sergio Kun Agüero. Allí fueron fotografiados, y desde entonces ellos comenzaron a publicar fotos en sus redes sociales.

“Mi mejor paisaje. Lejos”, escribió la diseñadora de moda en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que están, de espaldas a la cámara, Daniel Osvaldo y su hijo. Fue el primer posteo en el que hizo referencia a su relación. Con el correr de los días, sin dar declaraciones públicas, siguieron viviendo su relación. Y en las últimas horas, Gianinna publicó una foto de su novio junto a una de sus grandes amigas. La reunión fue en su casa de Tigre, ella se sentó en el jardín y los retrató en la galería.

“Gracias por estar en mi vida since ever” (”desde siempre”, en español). Yo a ustedes los amo fuerte”, indició junto a la postal y etiquetó a los dos. De inmediato, el ex futbolista replicó el posteo en su cuenta personal de Instagram y agregó una romántica declaración de amor dedicada a su novia, a quien también le hizo un guiño sobre su nombre: “Love you (te amo) Dinorah”, y agregó el emoticón de un corazón.

El romántico ida y vuelta de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo en Instagram

En las últimas horas quien salió a hablar públicamente fue Constanza, la ex novia de Daniel Osvaldo. “Hubieron temas de pareja, como cualquier pareja. Fue una relación super intensa desde el vamos. Así que, obviamente, lo bueno era buenísimo y lo malo era también malísimo”, indicó la joven de 24 años en un audio que le envió a Fernanda Iglesias y que reprodujeron en Hay que ver, por El Nueve.

“Pasaron mil cosas. Algunas muy feas y otras, no tanto. Pero creo que es mejor mantenerlas privadas. (Cosas) muy feas y también muy lindas, obvio. Uno elige con cuáles quedarse. Dejémoslo ahí. Simplemente hubo mucho amor, pero ideas distintas de lo que es una relación sana. Así que no pudo ser”, agregó De Palma sobre su noviazgo con Daniel Osvaldo.

