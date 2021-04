La fotografía que publicó Daniel Osvaldo para dejar al descubierto su romance con Gianinna Maradona

Gianinna y Daniel se muestran muy enamorados en las redes

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se conocen desde hace años y ahora están viviendo un intenso romance. En febrero pasado, comenzaron las primeras sospechas de que entre ellos había más que una amistad. Según pudo saber Teleshow, los vecinos de Banfield, donde vive el ex jugador del Taladro, decían que el auto de la hija del Diez solía estacionar en la cuadra y que más de una vez se la había visto entrar y salir de la casa que Osvaldo compartía con su ex mujer, Jimena Barón.

Con el paso de las semanas, el cantante y la joven dejaron de ocultar su relación amorosa. Incluso en Semana Santa el actual líder de la banda de rock Barrio Viejo realizó una gira por Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, y ella lo acompañó junto a su hijo Benjamín, de 12 años, fruto de su relación anterior con el Kun Agüero. Allí fueron fotografiados, y desde entonces ellos comenzaron a publicar fotos en sus redes sociales.

Recientemente, Osvaldo publicó desde la cuenta oficial de Instagram de su grupo musical (@BarrioViejook) una fotografía en la que aparece él en primer plano y de fondo se puede ver el rostro de su pareja. Dicha imagen la sacaron durante un backstage que hicieron en The Roxy, en Buenos Aires según publicó el músico. “Piedra libre a la que está atrás”, señaló con ironía una seguidora al ver esta publicación.

Daniel Osvaldo se mostró junto a Gianinna Maradona en la cuenta de su banda de rock (@BarrioViejook)

Cabe recordar que Gianinna y Daniel se conocen desde principios del 2015, cuando él volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca. Después de vivir entre Italia e Inglaterra –todavía en pareja con Jimena Barón–, el deportista se instaló en una casa en un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. Gracias a que Dalma tenía una buena amistad con Jimena, la mamá de Benjamín también se hizo amiga de la actriz y entonces mujer del futbolista. De hecho, más de una vez los Osvaldo-Barón fueron invitados al palco de los Maradona para alentar a Boca Juniors.

Barón habló por primera vez de este romance en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana y no pudo evitar mostrarse incómoda frente a cámara: “No me voy a meter porque hoy no tiene nada que ver conmigo”. Luego, agregó: “Claro que Daniel es el papá de mi hijo para toda la vida, y Gianinna tuvo mucho que ver en mi vida, pero hoy no tiene sentido que me meta. No me corresponde. No sé lo que está pasando entre ellos. Yo no estoy con Daniel, más que siendo la mamá de uno de sus cuatro hijos. No corresponde. Lo que puedo llegar a sentir no lo haría público, queda para mí y para mi gente íntima”

Durante la charla con el periodista Ángel de Brito, la actriz y cantante aclaró que mantiene una excelente relación con Dalma Maradona, de quien es amiga desde la infancia. “Claro que sí. La amo, la quiero muchísimo”. Y por último, reveló cómo se enteró de la relación entre el padre de su hijo y Gianinna: “Me enteré por la prensa... como casi todo”.

