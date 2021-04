Después del polémico comentario de Matías Morla, Dalma Maradona respondió: “El nombre de mi hija tiene una historia re linda”

Dalma Maradona junto a su hija Roma Caldarelli Maradona

“Roma Caldarelli Maradona”, fue la respuesta de Dalma Maradona a la pregunta de uno de sus seguidores acerca de cómo era el nombre completo de su hija. En la tarde de este sábado, la hija mayor de Diego abrió la caja “Hazme una pregunta” de Instagram y muchos optaron por consultarle cosas relativas a Roma.

“ ¿Por qué el nombre Roma? Sabiendo que Diego odiaba a la Roma ”, disparó otro, de alguna manera haciéndose eco de los dichos de Matías Morla en la única entrevista que dio tras la muerte de Maradona. “¿No viste por qué Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma”, había dicho el abogado en entrevista con Jorge Rial. Por eso, Dalma fue contundente con la respuesta: “ ¡Hay que dejar de ser tan básicos! Y con urgencia dejar de hablar en nombre de mi papá ”, puntualizó con un emoji de manos en plegaria. Y agregó: “ El nombre de mi hija tiene una historia re linda y nada tiene que ver con el odio de nadie. Al contrario: ROMA ES AMOR ”, selló Dalma.

Dalma Maradona habló sobre el nombre de su hija y el supuesto malestar que tenía Diego Maradona con la elección, según contó su abogado Matías Morla (Foto: Instagram @dalmaradona)

Las preguntas en torno a la nieta de Diego siguieron cayendo. “¿Qué carácter tiene Roma?”, le preguntó otro seguidor y Dalma dijo: “ Tiene un carácter hermoso! Es alegre, cariñosa y muy dulce! Habla hasta por los codos y le encanta bailar, cantar y dibujar. Si se enoja, AGARRATE. Pero se le pasa rápido! Es bastante actriz en esos momentos ”.

“¿Cuántos años o meses tiene Roma?”, quisieron saber y la madre respondió: “Dos años y un mes”. También, cuál es su segundo nombre, a lo que Dalma dijo: “No tiene”. Otra seguidora observó: “Roma nació el mismo día que yo, ¡aguanten las piscianas!” y la hermana de Gianinna Maradona dijo: “Me encanta cómo es Roma. Tiene su carácter igual, eh”.

Dalma Maradona contó cómo es el carácter de su hija Roma Caldarelli Maradona (Foto: Instagram @dalmaradona)

“¿Cómo llevás la maternidad?”, preguntó una seguidora y Dalma apeló a la honestidad: “¡Ahora bien! Al principio se me hizo bastante difícil pero ahora nos estamos acomodando. No es un dato menor tener un marido espectacular”, dijo en relación a Andrés Caldarelli, el papá de Roma, con quien se casó en marzo de 2018. En ese sentido, otro quiso saber: “¿Para cuándo un hermanito para Roma?”. “Por ahora no creo”, contestó Dalma.

En cuanto a las responsabilidades y las dificultades que implica la mapaternidad, en estos tiempos de pandemia puede ser complicado tener coronavirus al mismo tiempo en que se está a cargo de un hijo o hija. Fue lo que le pasó a Dalma y Andrés. Le preguntaron si tuvo covid y ella dijo: “Sí, hace dos meses. Fue duro porque nos agarró a mi marido y a mí al mismo tiempo, y Roma estaba ATR mientras nosotros estábamos hechos mierda”, reveló.

Andrés Caldarelli, marido de Dalma Maradona, junto a su hija Roma Caldarelli Maradona

Por último, quedó una pregunta tan básica como íntima. “Dalma, ¿sos feliz?”, indagó alguien. Y ella, sin poder evitar lo que siente tras la muerte de su padre, declaró nuevamente con sinceridad: “Decir que soy feliz sería una mentira porque todavía tengo una tristeza que siento que me va a acompañar por el resto de mi vida. Igualmente, trato de estar lo mejor posible por mi hija”, cerró la hija mayor de Claudia Villafañe.

