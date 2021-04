El ida y vuelta entre Susana Giménez y Mauro Viale, hace casi cuatro décadas: “Me encanta hacer entrevistas con vos, porque nos matamos”

El día que Mauro Viale entrevistó a Susana Giménez

Mar del Plata, 1984. Susana Giménez, protagonista de La mujer del año, era una de las figuras de la temporada. Mauro Viale, que venía del ámbito del deporte, estaba cubriendo en La Feliz. En menos de diez minutos, desde la casa de la diva que acababa de cumplir 40 y estaba en pareja con Ricardo Darín doce años menor, la actriz y el periodista mantuvieron varios idas y vueltas, pero siempre terminando con una sonrisa.

“Estamos en la casa de Susana en Mar del Plata, uno no debe ser complaciente, debe seguir preguntando”, comenzó el conductor fallecido este fin de semana en un video que compartió en sus redes sociales Héctor Maugeri. De inmediato ella aclaró, seguramente por una charla que habría comenzado cuando la cámara estaba apagada: “Te dije que tenías un look agresivo para hacer notas, está bien, querés ser distinto, uno está harto de que pregunten estupideces, vos querés quedar como un ser inteligente que sos, pero te exprime porque en televisión hay poco tiempo y uno hay cosas muy profundas que necesita tiempo”.

Fiel a su estilo, él respondió diciendo que no conocía las “palabras de moda, como look”: “Soy un poco antiguo, quiero decir que aprendo el periodismo con grandes maestros y me enseñaron que la base de la entrevista es preguntar, no complacer”. A lo que ella se justificó: “Sí, pero necesitamos tiempo para no quedar como una estúpida sin contestar preguntas profundas”.

Susana: —Me encanta hacer entrevistas con vos porque siempre nos matamos.

Mauro: —Pero esta es trivial.

— Vos no haces notas triviales y acepto que vengas porque me gusta, prefiero la inteligencia a la estupidez, lo que no significa que no me pongas en un aprieto.

— ¿Cuántos buenos periodistas conocés?

— Unos cuantos, pero no doy nombres, porque se puede ofender mucha gente, conozco periodistas geniales que te sacan todo de adentro y se transforma en una cosa maravillosa y otros que decís, ‘para qué perdí tiempo’. Serán mitad y mitad, hay malos como hay malos artistas, abogados o médicos, si todos fuéramos geniales sería maravillosa la vida.

— ¿Hay actrices y actores malos? ¿Nombre y apellido?

—¡Pero estas loco! Me mata por ejemplo Robert de Niro, es un genio.

— ¿Y Darín a qué va a llegar?

— Es un excelente actor, es lo único que le importa en la vida, no le importan las notas, los ojitos celestes, la parte frívola, que la tiene que tener alguien que se dedica a esto, los actores somos narcisistas, pero él es un gran actor.

— ¿Esta vida te aburguesa? ¿hace que dejes al cultura? ¿los libros?

— Cuando llegaste estaba leyendo.

— ¿Sos soporte de la educación de tu hija?

— Me preocupo hasta donde puedo, me ocupé de que fuera a los mejores colegios, de que lea, aprendiera idiomas. Como hicieron nuestros padres con nosotros.

— ¡Listo! No fue una nota frívola.

— No, te voy a poner un 7.

— Viste que no es agredir, la gente de tu ambiente, que no es el mío, cree que cuando uno hace 10 o 15 preguntas agrede.

— No, pero a veces se necesita tiempo para algunas preguntas.

Mauro Viale falleció el domingo producto de una complicación en su cuadro de COVID-19. El periodista se había dado la vacuna el jueves y el viernes comenzó con los primeros síntomas febriles, por lo que se cree que contrajo el virus con anterioridad.

