La respuesta sin filtro de Germán Martitegui a un seguidor que se quejó por los precios de su restaurante: “Andá a uno que puedas pagar”

Germán Martitegui se luce como jurado en Masterchef Celebrity

En medio de la segunda ola de contagios de coronavirus que está viviendo el país, el jueves pasado el presidente Alberto Fernández dispuso una serie de medidas, entre las cuales se establecía que el horario de cierre de los bares y restaurantes debía ser a las 23 horas. En este contexto, y en solidaridad con sus colegas, Germán Martitegui se expresó en su cuenta de Twitter.

“Salí a comer más temprano, 19:30, 20hs. ¡Tus restaurantes favoritos te necesitan! Y es una sana costumbre. #gastronomiaenrojo”, escribió. Entre los cientos de comentarios que recibió a favor y en contra, uno de sus seguidores le objetó el precio de su menú: “Y... ¡pagar ocho lucas un plato tuyo no es sano!”. Pero el jurado de Masterchef Celebrity 2 salió a responderle sin vueltas: “Mi restaurante no está abierto. No hice el pedido por mi. No lo necesito. Pero andá temprano a uno que puedas pagar, muchos trabajos dependen de eso”.

La propuesta de Martitegui para ayudar al sector gastronómico

La respuesta de Germán Martitegui a un seguidor que se quejó de los precios de su restaurante

No es la primera vez que el chef recibe críticas de este estilo. A mediados de febrero, un usuario se “indignó” por el tamaño de las preparaciones que él ofrece en su restaurante Tegui, que queda en Palermo pero debido a la pandemia tuvo que cerrar y reinventarse ofreciendo delivery. “Me metí a ver los platos del restaurante de Germán Martitegui y estoy indignadísimo. Me chupa un huevo que digan que así es la comida gourmet, es un robo a mano armada disfrazado de arte para cobrarte fortuna por literalmente un espárrago”, escribió una persona de las redes junto con cuatro fotos de cuatro platos diferentes, entre los que hay carne, pato y espárragos.

Un usuario de Twitter criticó el menú de Martitegui

Aunque su tuit obtuvo más de setenta mil “Me gusta”, muchos usuarios respondieron a favor del chef y explicando su trabajo: “Claramente no eres cliente de ese tipo de restaurantes. No por ello puedes decir que es un robo lo que hacen. Técnica, texturas, sabores y aromas que jamás lo encontrarás en el lomito especial con papas que seguro debes estar acostumbrado”, “Es un menú de como 10 pasos, no te sirve sólo uno”, “Si vas a un restaurante así, no vas para saciar tu hambre. Vas para vivir una experiencia gastronómica distinta. A probar cosas distintas”, “A quienes les gusta criticar siempre van a encontrar algo de lo cual quejarse. $8000 una cena para 2 personas con 4 platos, 1 espumante, torta y bombones. 53 dólares entre 2 en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo”.

El local gastronómico del jurado del programa de Santiago del Moro está número 86 en la lista de los mejores restaurantes del mundo de la guía San Pellegrino (el número uno lo ocupa Mirazur, del argentino Mauro Colagreco) y número 16 en la lista de los mejores restaurantes de América Latina, de la misma guía, una de las más prestigiosas. E incluso, como comenta otro usuario de la red social, en comparación con el resto de los lugares premiados y reconocidos mundialmente, Martitegui ofrece uno de los menúes más baratos.

En el plano personal, el cocinero disfruta de la crianza de sus dos pequeños hijos. De hecho, este lunes compartió una foto de cuando tenía la edad de su hijo Lorenzo. “Germán-Lorenzo. Increíblemente iguales, pero él mucho más simpático por suerte”, escribió. La publicación, rápidamente, se llenó de likes y comentarios. Muchos señalaron que Lautaro también era muy parecido a su padre, sólo que con rulos. Y otros se asombraron al señalar que, en algún momento, el chef también “tuvo pelo”. Pero las palabras preponderantes fueron “idénticos”, “clon” e “iguales”.

El posteo con la foto de Martitegui de chico y su hijo Lorenzo





SEGUIR LEYENDO: