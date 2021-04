Daniel Aráoz fue eliminado de Masterchef Celebrity 2: “Siento alivio porque uno sabe que siempre dejó todo e hizo las cosas bien”

La emotiva y divertida despedida a Daniel Aráoz de Masterchef Celebrity 2

La séptima gala de MasterChef Celebrity 2 sorprendió a los participantes con un ingrediente sorpresa: la banana, la cual debía ser incluida en una preparación dulce o salada. Los dos platos menos logrados de la noche fueron los de Daniel Aráoz y Alex Caniggia, pero finalmente el jurado tomó la decisión de que el humorista sea quien abandone el certamen.

Tras ser elegido para abandonar el reality de Telefe, el actor “sintió que dejó todo” en cada plato. Aráoz tuvo que sortear su continuidad junto a Claudia Fontán, María O´Donnell, Alex Caniggia, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau. En el inicio, Donato de Santis les informó que todos tendrían una hora para cocinar un plato libre pero que, sí o sí, debía contener un ingrediente secreto que solo se develaría tras salir del mercado, y que resultó ser la banana.

Daniel eligió hacer un tomahawk steak con bananas y vegetales salteados que no obtuvo muy buenas críticas del jurado, al igual que el que cocinó Alexander Caniggia y por eso ambos quedaron en la cuerda floja. Germán Martitegui fue el encargado de anunciar la salida del actor de El hombre de al lado, que manifestó: “Siento alivio porque se siente solamente cuando uno sabe que siempre dejó todo e hizo las cosas bien”.

Daniel Aráoz y Alex Caniggia hicieron los peores platos de la noche en la séptima gala de Masterchef Celebrity 2

Como en cada gala de eliminación, el jurado le dedicó unas emotivas palabras de despedida al participante: “Daniel dejaste mucho en esta cocina: alegría, humor, presencia. Te vamos a extrañar”, expresó Donato De Santis. “Era muy lindo pasar por tu isla y tener esos intercambios. Siempre escuchaste y eso es muy bueno. Llegaste hasta acá que es lo importante con buen humor. Si te falta un poco de música y buen humor, pasar tantas horas en una cocina se puede transformar en algo muy tedioso y vos hiciste que eso no pasara. Me quedo con ese Dani, que me hizo pasarla muy bien”, le dedicó Damián Betular.

Por último, llegó el turno de Germán Martitegui: “Fue muy lindo tenerte acá, está bueno encontrarse con alguien que tiene las emociones tan a flor de piel. A mí me gusta tener esas discusiones y que alguien que no esté de acuerdo conmigo. Disfruté también de esos momentos donde vos me contestabas, aprendí bastantes cosas de las que me dijiste. Estoy seguro de que la vida nos volverá a encontrar en cualquier momento”.

“Me llevo todo el amor de Masterchef. Más allá de cocinar, mi objetivo acá era llevar alegría. Fue un orgullo para mí estar acá”, se despidió Daniel Aráoz.

