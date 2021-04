Germán Martitegui compartió una foto de cuando tenía la edad de su hijo Lorenzo: “Increíblemente iguales”

Germán Martitegui y su hijo Lorenzo

Sus hijos son todo para él. Germán Martitegui puede mostrarse como el más duro de todos frente a los participantes de Masterchef Celebrity 2, con quienes es implacable. Sin embargo, cuando llega a su hogar y se encuentra con sus hijos Lorenzo y Lautaro, de 23 y 18 meses respectivamente, se derrite como un hielo al sol. Y, aunque es bastante reacio a abrir las puertas de su intimidad, no puede controlar el orgullo que siente por los chicos y lo demuestra a diario en sus redes sociales.

Este domingo, sin ir más lejos, el chef subió a su cuenta de Instagram dos fotos: una suya de cuando tenía dos años de edad y otra de su hijo mayor en la misma pose. ¡Y el parecido dejó a todos con la boca abierta! “Germán-Lorenzo. Increíblemente iguales, pero él mucho más simpático por suerte”, escribió Martitegui junto al posteo, dejando en claro que el pequeño no heredó su supuesto mal humor.

La publicación, rápidamente, se llenó de likes y comentarios. Muchos señalaron que Lautaro también era muy parecido a su padre, sólo que con rulos. Y otros se asombraron al señalar que, en algún momento, el chef también “tuvo pelo”. Pero las palabras preponderantes fueron “idénticos”, “clon” e “iguales”.

El posteo con la foto de Martitegui de chico y su hijo Lorenzo

El chef tuvo a sus hijos con seis meses de diferencia por el método de subrogación de vientre. Y, cuando comenzó con el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe, en septiembre de 2020, sufrió por no poder pasar tanto tiempo con ellos como estaba acostumbrado. “Los despierto y los acuesto yo todos los días. Si me pierdo algo de eso me pongo muy mal”, había confesado en una entrevista con Teleshow.

En ese momento y luego de haber participado de dos temporadas con adultos amateurs y dos con niños, Martitegui le había planteado a los productores del reality de gastronomía que no quería que el formato “famosos” terminara por afectar su privacidad. Sin embargo, terminó convirtiéndose en la estrella de la primera temporada con celebrities del programa gracias a un coqueteo nunca concretado con Vicky Xipolitakis. Y terminó posicionándose como uno de los solteros más codiciados de la Argentina, sobre cuya situación sentimental todos quieren saber.

Sin embargo, aunque nunca reveló detalles de su intimidad, Martitegui decidió compartir con sus seguidores el día a día de sus niños. Hace unas semanas, sin ir más lejos, subió una foto en la que se veía a los pequeños de visita en su restaurante. “Un año desde nuestra primera cuarentena. Un año que mis hijos no venían a Tegui. Primera vez que Lautaro pisa el trabajo de su papá. Lorenzo venía muy seguido. Una alegría tenerlos acá, aunque sea por un rato. Que todo esto termine y puedan venir todos los días pronto”, escribió el chef junto a una foto en la que se veía a los chicos sentados sobre una de las mesadas del lugar. Entonces, Cristina Botero Orozco, Directora Ejecutiva de Fundación Corazón Verde, le comentó que eran “los gerentes”. Pero el chef le respondió: “Empezarán lavando platos”.

Lautaro y Lorenzo en el restaurante de su padre (Foto: Instagram)

