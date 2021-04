Gianinna Maradona recordó los días junto a Diego recién operado y semanas antes de su muerte: “No querías que te suelte la mano y me quedaba dormida en la silla”

Las manos de Diego y Gianinna entrelazadas (Instagram: giamaradona)

En una semana en la que su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo se volvió un secreto a gritos cada vez más fuertes y la reaparición mediática de Matías Morla revolucionó las fichas del tablero, Gianinna Maradona recordó a su padre con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. La hija menor de Diego y Claudia Villafañe hizo a un lado los guiños amorosos con su ¿pareja? y los dardos destinados al último apoderado del futbolista para recordar a su padre. Lo hizo con una imagen conmovedora y un texto que conectó los angustiantes días en la Clínica Olivos con los momentos felices de toda una vida, con una complicidad padre-hija siempre presente para cada ocasión.

Con una foto de su mano y la de Diego entrelazadas, la diseñadora se refirió a los últimos días de su padre, luego de la operación por un hematoma en su cabeza a la que fue sometido días antes de su fallecimiento. “Ayer pude hablar de estos días en la clínica con vos, esas noches intensas que me hiciste ser más tu mamá que tu hija. Creía que volvíamos a empezar y la vida me volvió a sorprender de la forma más triste, te fuiste y una parte mía se fue con vos. Nunca más voy a volver a ser esa Gianinna”, escribió la diseñadora.

Diego y Gianinna en los días felices (Instagram @giamaradona)

A poco más de cinco meses de la operación, pudo poner en palabras lo que sintió durante la internación de su padre en Olivos. “Hoy me las acuerdo y me río, me río de tu hermosa forma de saber que yo siempre iba a estar ahí si me espiabas o si me rajabas”, escribió la joven que conectó esos momentos de tristeza con esas salidas cien por ciento maradonianas: “Las cenas donde pedías lo más extraño que alguien podía pedir. El café batido sin cafeína de madrugada. Los masajes, el aceite de coco”, enumeró.

A continuación, Gianinna se refirió con profundidad y emotividad a aquellas horas pasadas en la habitación de la clínica. “Hoy pienso que esos días fueron nuestra despedida. Guardo en mí esas noches donde me dolía todo porque no querías que te suelte la mano y me quedaba dormida en la silla toda doblada para no soltarte y que te despiertes. El sonido de las máquinas, y la Puta alarma que nos avisaba que te habías sacado el aparatito del dedo”, señaló sobre aquellas tristes horas en Olivos.

Diego y Claudia, esperando a Gianinna (Instagram @giamaradona)

Sin embargo, todo lo que en su momento era dolor, hoy es ausencia. “Hoy extraño estar sentada y dormir con barbijo. Extraño tus caprichos y tu forma de hacerme reír y llorar a la vez. Cierro los ojos y abrazo cada uno de esos momentos. Hoy necesito un abrazo tuyo, de esos que solo vos podías darme, tu ‘negra tranquila papá ya está acá...’, escribió Gianinna, antes de cerrar con un pedido desgarrador. “Bajá un ratito y abrazame. NOS EXTRAÑO. TE AMO”.

En los días previos, la diseñadora había compartido otras fotos del álbum familiar. Una con su hermana Dalma, para saludarla por su cumpleaños: “TE AMO, y aunque nada sea igual yo te deseo que lo sientas tan al lado tuyo como siempre. En esta nueva vida que nos toca vivir yo sigo con y para vos, sea donde sea nos tenemos para siempre. Él desde allá solo quiere verte sonreír”, escribió en referencia a Diego y en una fotografía que las mostraba uniformadas con el mismo buzo de Mickey y el mismo pantalón a rayas. “ Sin vos yo no sería yo. GRACIAS”, firmaba la dedicatoria.

La foto de Gianinna para saludar a su hermana Dalma (Instagram @giamaradona)

Antes había elegido una foto de Diego y Claudia, embarazada de ella, a quienes describió como “dos gigantes, que hicieron de mí lo que pudieron y yo a su vez lo que pude conmigo misma”, y acompañó con un texto emotivo y repleto de gratitud. “Gracias por enseñarme lo que sí, lo que no, gracias por marcarme a fuego. Mi gran confidente y la bruja más buena del universo, mi motor y mi base. ¡Gracias por ser los mejores del mundo entero para mí! Nos extraño desde siempre y para siempre”.

El posteo completo de Gianinna para su papá (Instagram. @giamaradona)

