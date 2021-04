La disputa por la herencia de Diego Maradona: Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando recibieron un fallo a favor en Miami

Diego Maradona tiene hasta el momento cinco herederos: Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando

A casi cinco meses de la muerte de Diego Maradona, hoy se conoció un fallo de la Justicia de Miami que concierne a la sucesión del astro del fútbol. La Justicia de Miami determinó que Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando sean quienes administren los bienes de su padre en Estados Unidos, que hasta el momento estaban a nombre de Dalma y Gianinna.

En este sentido, los jueces también aceptaron el pedido de los tres hijos de el ex DT de Gimnasia en el que reclamaban ser parte en la causa en contra de Claudia Villafañe, que la tiene como principal imputada. En dicha causa, se le reclaman dos millones y medio de dólares por la compra de departamentos que la ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity hizo estando separada pero no oficialmente divorciada.

El lunes pasado, Matías Morla, ex abogado del Diez, había hecho duras declaraciones en TV Nostra en torno a la ex esposa de su apoderado. “Yo me senté con Claudia, Dalma y Gianinna el minuto uno y le di la solución de esto. Les dije: ‘Denle el millón novecientos cincuenta mil dólares que sacaron de la cuenta de Diego cuando nació Dieguito Fernando y estaba en la caja de seguridad’”, explicó. Y después recordó que cuando Maradona le pidió novecientos mil dólares a Villafañe, ella se los devolvió en la cuenta de las chicas. “Claudia es una persona totalmente entrenada para la mentira”, aseguró. ¿Cómo jugó la ex participante de Masterchef Celebrity en los últimos meses? “Diego ni la atendía. Le decía: ‘Ladrona, devolveme la plata’”, señaló.

El abogado habló de Claudia Villafañe y de la relación de Maradona con sus hijos (Video: "TV Nostra", América)

Tras asegurar que Villafañe no puede justificar su patrimonio, Morla indicó: “A mí me están haciendo un juicio, que anuncian con bombos y platillos como si fuera el juicio al Chapo Guzmán, porque le dije ladrona. Y el que le dijo ladrona fue Diego. Y la que le dice ladrona es la Justicia. Cuando yo vaya a la Justicia y me siente, voy a decir: ‘Le dije ladrona porque pienso que es una ladrona por esto’”.

A principios de marzo, Villafañe había roto el silencio en Polémica en el Bar, tras la difusión del documental de Infobae, “La muerte de Diego Maradona”. “La verdad que dije que no iba a hablar porque no me interesaba polemizar con nadie, pero no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo. No es justo. Porque, ahora que salieron los audios, donde queda bien en claro todo lo que pasó, no puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Los audios dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego, y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio diciendo que me entregaron el cadáver”, comenzó señalando la madre de Dalma y Gianinna.

Y continuó en referencia a lo que pasó en el velatorio del astro: “Yo no hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego (sumando a Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando) y por la familia, por las hermanas y por todos los que estaban ese día. No me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Si no, que le pregunten a Víctor Stinfale, que es la persona que estaba ahí y que no se movió, tampoco sé por qué motivo... Y si a Rocío le quedó alguna duda de quién fue la que no la dejó entrar, que se lo pregunte a él que fue el que me vino a preguntar a mí y yo le contesté que no tenía nada que ver ni podía tomar ninguna decisión de ningún tipo. Porque no me correspondía”.





