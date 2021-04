El enojo de Cinthia Fernández contra Actrices Argentinas por no apoyarla tras contar que sufrió violencia de género: “Son artistas K”

La crítica de CInthia Fernández a Actrices Argentinas (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Cinthia Fernández arremetió este jueves en Los Ángeles de la Mañana contra Actrices Argentinas. Mientras Ángel De Brito estaba informando sobre el anuncio que el colectivo hizo ayer en relación al avance de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés, Lourdes Sánchez intervino y consultó: “¿Ésta conferencia fue ayer?”, a lo que el resto de las panelistas le contestó afirmativamente. “Ah, estaban ocupadas con este tema, por eso no se comunicaron con vos, Cinthia”, expresó la mujer del Chato Prada en forma irónica.

Ese comentario fue el pie para que la ex de Matías Defederico exprese su indignación contra la agrupación feminista: “Ni conmigo ni con ninguna. Pero no pasa nada, me ocupo yo solita. Es el colectivo de actrices K”. En ese momento, Andrea Taboada señaló: “Bueno, esto es lo que le reclaman muchas veces, que hay como una suerte, con todo respeto lo digo, de ´ah, bueno, a vos sí te atiendo o te ayudo...”. Inmediatamente, el conductor avaló: “Pasó con Natacha también, lo dijo acá, y con varias otras también, pero bueno, eso ya es una interna de las actrices y de lo selectivas que son para elegir los casos que apoyan y ellas dicen ´no tenemos tiempo para todas’. Esto dijo Jazmín Stuart en su momento”. Acto seguido, Cinthia lanzó, en forma irónica: “Armando conferencias de prensa y todas esas cosas, evidentemente eso lleva tiempo”.

Cabe recordar que la semana pasada Cinthia reveló que sufrió episodios de violencia por parte de su ex. “Una noche él volvió ya de mañana, a las 8, totalmente borracho, un estado que yo acostumbraba a verlo. Le pregunté: ¿'Dónde estuviste?”, una pregunta normal para alguien con quien estás viviendo una familia, algo que pretendía yo. Y se puso muy agresivo: “No me jodás”, me dijo. Él se tira a la cama porque no se podía mantener en pie. Y yo le agarro el teléfono para saber dónde había estado. Como pudo, él se levantó, yo me encierro en el baño. Y empezó a las patadas con la puerta. Entró al baño y yo tratando de ver lo que tenía en el celular. Mis hijas estaban durmiendo, la niñera estaba en otra habitación. Me saca el teléfono de la mano y lo estalla contra el piso. ‘Esto querías ver, hija de puta, miralo ahora’, me dijo”, comenzó a contar Cinthia de un episodio ocurrido hace exactamente cinco años. “El celular me recordó la fecha”, dijo.

Cinthia Fernández relató un momento violento que sufrió con Matías Defederico (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Según su relato, la violencia de Defederico estuvo lejos de detenerse: “Después de que tira el teléfono, me agarra del cuello y me sube contra la pared. Y yo ahí sentí que me iba a morir. Real, pensé que me moría porque no podía respirar”, señaló.

Este miércoles, la bailarina también se había mostrado indignada al ver un video de su ex manejando con sus hijas sin cinturón de seguridad. “A él le tengo pánico en el auto porque, a veces, cuando estaba conmigo, manejaba con la rodilla, iba con el celular y estábamos nosotras. Y una vez, en un cumpleaños, no me acuerdo si fue de la hermana, que las nenas fueron y lo festejaron en un salón, y cuando las trajo, las nenas estaban dormidas y me las pasó, y estaba con un olor a alcohol tremendo. Él suele hacer estas cosas. Si lo hace solo, por mí que se mate, que se pegue el palo, pero el tema son mis hijas. No puedo hacer nada”.





