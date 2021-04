Christophe Krywonis contó la mala experiencia que tuvo en Tinder con una mujer: “Me fue como el traste, me mintió”

Christophe Krywonis contó que vivió una mala experiencia en Tinder (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Christophe Krywonis dio una entrevista este martes en Los Ángeles de la Mañana y, en este contexto, Cinthia Fernández lo consultó sobre el uso de las aplicaciones de citas. “Me fue como el traste. Fue bastante bravo el encuentro. Me mintió, era otra mina. La tipa puso otra foto y era otra chica”, contó el cocinero sobre su experiencia con esta nueva forma de conocer gente. “No lo hice yo, me lo hizo mi hija con una amiga. La verdad es que caí porque llegaban mensajes y bueno… Fui de noche porque me avisó y fui de noche. Reconozco que fui medio bobo. Igual, ya está, ya aprendí”, recordó el ex jurado de Bake off.

En ese momento, Ángel de Brito quiso saber si fueron a comer, y el entrevistado fue contundente: “¿Vos estás loco? De cortesía la llevé a tomar un café a la esquina y se tomó un whisky doble. La llamé a mi hija desde el baño y le dije ‘me llamás ya con que te peleaste con tu novio o lo que quieras’”, cerró.

A principios de enero, Christophe Krywonis se había visto envuelto en rumores de romance con Dolores Barreiro. Sin embargo, molesto con esta situación, el chef había salido a aclarar la situación desde su cuenta de Instagram. “Comunicado de la cocina de Christophe por cosas que no tienen que ver con lo mío. En vista de la amplitud que tomó la noticia de un paseo que di por el viñedo con mi amiga Dolores Barreiro de la mano y a los abrazos brindando por la vida y el reencuentro”, comenzó. Luego siguió: “Es triste ver que tengo que publicar un video diciendo que es una amiga, que hicimos un video de un reencuentro en el viñedo de una amiga, brindamos y fuimos caminando, punto. Pasamos unos días trabajando y no más que eso”.

Christophe Krywonis habló de su paseo con Dolores Barreiro

En este sentido, aprovechó la ocasión de la nota al programa de El Trece para cerrar el tema de su supuesto romance con la modelo. “Si estuviese enamorado te lo diría, pero como no es cierto, asumo mi soltería. Estoy bastante cómodo, a lo sumo recomiendo novia con cama afuera, para mi edad es más sano”.

Por otra parte, se refirió a su experiencia con el coronavirus. “Como muchos, me ha pasado, y bueno, estoy saliendo adelante. Contento por haber terminado con la etapa del covid y ahora ocupándome de recuperarme del todo”, señaló. Y agregó: “Me tuvieron que dar plasma por mi condición física, por haber tenido mucho tiempo diabetes, y eso me ayudó mucho pero no alcanzó a evitar la internación unos cinco días más tarde, y ahí me quedé doce días internado con mucho cuidado, pero sin miedo”, explicó. Además, detalló: “El cansancio es arrasador, es un tren que te pasó por encima, pero se recupera”.

En el plano laboral, el chef contó que se sumará a partir del próximo lunes a Lo de Mariana, el ciclo que conducirá Mariana Fabiani por El Trece. “Voy a estar cocinando, cosa que nunca hago, era más jurado que otra cosa. Es algo que extrañaba mucho. Y cuando vino la propuesta de Mariana, para mí era un gran desafío y una gran apuesta también. Creo que la cocina reúne a todo el mundo detrás de una mesa, es mágico”.

SEGUIR LEYENDO: