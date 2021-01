Christophe Krywonis habló de sus fotos con Dolores Barreiro

“¿Te digo algo? Entonces, no soy más tu novia. No lo amo más. Demasiado francés. Pero es buen actor”, dijo en una seguidilla de historias de Instagram Dolores Barreiro al chef Christophe Krywonis, a la vez que ambos compartieron imágenes de un paseo por un viñedo de Mendoza con amigos en común.

Las postales de la modelo y el ex jurado de Masterchef no tardaron en generar repercusión, ya que en una se los veía abrazados y en otra caminando de la mano. “Me llevo a ‘la belle’ a recorrer el viñedo”, había escrito él en otra historia. Sin embargo, al ser consultado por Teleshow sobre cuál era su relación con la ex de Matías Camisani, prefirió no hablar del tema.

Desde su cuenta de Instagram y ante la inesperada notoriedad que tomaron las fotos, el francés rompió el silencio. “Comunicado de la cocina de Christophe por cosas que no tienen que ver con lo mío. En vista de la amplitud que tomó la noticia de un paseo que di por el viñedo con mi amiga Dolores Barreiro de la mano y a los abrazos brindando por la vida y el reencuentro”, comenzó.

Luego siguió: “Es triste ver que tengo que publicar un video diciendo que es una amiga, que hicimos un video de un reencuentro en el viñedo de una amiga, brindamos y fuimos caminando, punto. Pasamos unos días trabajando y no más que eso”.

Christophe Krywonis habló de su paseo con Dolores Barreiro

Para él, el rebote que tuvo el tema fue “sorpresivo” y por eso decidieron callarse, según explicó, y contó algo que le pasó hace unos años: “Me pasó con la Negra Vernaci y decidí aclarar que era un chiste, y cuanto más decía, más creían que era cierto. Como esa vez no se calmaba, esta vez optamos por el silencio pensando que se iba a calmar”.

“No se calma e informo a la gente de la prensa por respeto a Dolores y por mí que no nos llamen, que somos amigos y nada mas, que ir de la mano es algo que todos podemos hacer sin que implique una relación, un fuerte abrazo”, cerró su descargo en el video, en cuyo posteo escribió: “Viva la amistad, el buen vino, el amor y la alegría”.

Dolores Barreiro se rió de los rumores de romance con Christophe

Ella por su parte y casi al mismo tiempo, compartió una charla que tuvo un amigo que le dijo a modo de chiste: “Vos y Christophe están de novios. Y sí... tomarse de las manos es una relación sexual”. En la misma historia, escribió: “Ir de la manito tiene sus connotaciones”.

Luego de más de dos décadas en pareja con el también modelo Matías Camisani, Dolores se separó en abril del 2019. “Una separación no se da de un día para el otro. Pero ya llevamos más de un año formalmente separados”, explicó Dolores en un reportaje a Hola, aclarando que prefería no hablar de los pormenores del divorcio. “Fue un proceso largo, un camino necesario y muy costoso a nivel emocional para los dos. Con Matías tuvimos que aprender a construir una nueva relación para el bienestar de nuestros hijos”, agregó.

Sobre las razones del distanciamiento, la modelo aseguró: “Cuando uno siente que algo no funciona como venía siendo es importante sincerarse y saber tomar distancia a tiempo, aunque duela”. En ese sentido aseguró que el corte fue en muy buenos términos porque lo de ellos fue una historia de amor entregado, respetuoso y hermoso. “Lo voy a amar toda mi vida porque siento que nuestro matrimonio fue algo maravilloso”, aseguró.

