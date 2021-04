Lío Pecoraro recibió un trasplante de médula: “Gracias hermanita por tu gran gesto de amor de darme vida”

Laura y Lío Pecoraro (Foto: Instagram)

“Hoy es el gran día. Gracias hermanita Lau Pecoraro. Lleno de emoción escribo esto descargando entre lágrimas y destacando tu gran gesto de amor para darme vida. Ahora seré el benjamín de la familia. Gracias Gracias Gracias”, escribió Lío Pecoraro este lunes por la mañana en su cuenta de Instagram, junto con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y una foto de su hermana aplicándose una inyección.

Laura le donó médula a su hermano para que él pueda continuar con la siguiente fase en su tratamiento contra la leucemia. Hace unos días, él mismo había dado la noticia en sus redes sociales: “Voy a trasplante de médula, gracias a Dios, con mi hermana, porque somos compatibles. Es una bendición de Dios poder tener en una situación así a una persona que pueda ser donante. Por eso la importancia de ser donante de médula”.

En otra foto que subió con ella, escribió: “Con mi hermanita. Se viene el sello. Donación de médula. Decretado. Ganado. Sanado. “Vamos mi amor. Todo sale excelente. Decretado, ganado y sanado. Gracias Dios”, respondió ella, citando las palabras del periodista. Y, en horas de la tarde, allegados a Lio le aseguraron a Teleshow que salió “todo perfecto”.

“Yo doy pelea. Y además, decreté que voy a ganar esto. Yo le voy a ganar “, había dicho Pecoraro el año pasado luego de contar a mediados de octubre que había sido diagnosticado con cáncer. ”Estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica. Es una leucemia grave, aguda, que actúa muy rápidamente. Pero que tiene a favor que el tratamiento que recibe da muy buen resultado. O sea que la gente se cura de este tipo de leucemia”, dijo en ese momento.

La semana pasada, el panelista de Todas las tardes, contó: “Como ustedes saben, me gusta compartir desde el día uno todo el proceso que me tocó atravesar. Gracias a todos ustedes, he podido salir adelante y estoy muy feliz por ello. Me quedaba una etapa: se trata de una cuarta consolidación que se llama intercambio medular. Yo voy a trasplante de médula”.

En ese momento contó que sería Laura la persona que lo ayudaría y siguió: “Estamos todos muy sensibles, muy emocionados. Tenemos todos los estudios realizados. El trasplante va a ser en los próximos días en la Fundación Favaloro. Y sentía las ganas de compartirlo con ustedes que me acompañan desde el primer día. En todo este proceso que yo atravesé, ustedes se enteraron por mi boca de lo que me ocurría y paso a paso fueron siguiendo todo lo que conllevaba este procedimiento. Por eso me parecía muy importante compartirlo”.

Feliz con la noticia, prometió más adelante concientizar sobre lo sencillo que es donar médula y lo importante que puede ser. Luego siguió: “Decreten las cosas. No se queden en chiquitajes. Valoren todo lo que tienen: valoren la vida, valoren a sus amigos, valoren a sus familias...Den amor. Sean lindas personas. Yo estoy muy feliz de que mi hermana Laura pueda ser quien va a dar un poco de su vida para darme vida a mí”.

Tras el diagnóstico, en noviembre el periodista había tenido una recaída y había sido internado en una sala de terapia intensiva en el Hospital de Clínicas. Tras evolucionar favorablemente, días antes de recibir el alta, el panelista de 45 años realizó un video desde el lugar donde estaba internado, para agradecer: “Estoy atravesando este tratamiento que está siendo muy bien llevado adelante. Porque, además, como dije desde el comienzo: esto está decretado y ganado”.

