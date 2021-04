Adrián Suar reveló cómo hizo para que una novela de Polka que iba camino a ser un fracaso se convirtiera en un éxito

Adrián Suar

“En lo personal, tengo éxitos y tengo fracasos. He llorado varias veces por amor. Sin dar nombres, cuando tenía 17, 18 años había una chica que no me daba bola. Un día íbamos a salir, me había bañado dos veces, me puse perfume, me empilché, y cuando estaba por salir suena el teléfono de mi casa, me dijo que no podía ir, que había pasado algo. Una sanata... A la noche voy a una fiesta y estaba con otro tipo. A partir de ahí dije ‘me voy a transformar en productor’. El resentimiento es un motor enorme. A veces el odio genera cosas productivas”.

Adrián Suar sorprendió a los oyentes de Perros de la calle, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Urbana Play -en la FM 1043-, al hablar de cómo una historia de desamor lo incentivó a lanzarse como productor. Todo surgió porque en el programa hablaban de sus fracasos personales pero también laborales. Y el gerente de programación de El Trece y productor de Polka -con la que realizó 74 ficciones- contó que él también enfrentó productos a los que no les fue tan bien.

“¿Te pasó alguna vez que decías que esto va al fracaso y de repente se dio vuelta y fue un exitazo?”, preguntó Andy. “Varias...”, fue la primera respuesta de Suar y luego mencionó la la ficción Son de fierro. Hizo referencia a la novela que protagonizaron Osvaldo Laport y María Valenzuela en 2007, cuyo guión original estaba basado en una comedia pero que, al ver que rating no acompañaba, decidieron virarlo al drama.

“Cuando arrancó estaba ‘no, no’. Y de repente le dimos un giro y pasamos del melodrama que nos íbamos a ser un exitazo”, explicó el productor de la novela que se emitía en el prime time de la pantalla de El Trece. “Pocas veces me pasó. No muchas”, continuó, repasando su carrera.

"Son de fierro" se emitía de lunes a viernes a las 21:30 horas por El Trece

“Los éxitos son inexplicables. Los fracasos los podés entender más. Muy pocas veces me pasó que un fracaso se adelantó al tiempo”, analizó Suar y agregó: “Como te duele tanto, el fracaso te pone en penitencia, te invita a reflexionar, te lleva a un lugar de humildad, estás en la cola, el otro te mira distinto, te baja las defensas porque decís ‘soy el más feo’. Te pone en un lugar interesante”.

“El éxito, a veces, si lo llevas mal te pone en un lugar feo”, continuó y habló del “bobero”. “Por bobo te voy a regalar otra cosa en la vida...”, reprodujo. “Porque el éxito te coloca, te anestesia. Por eso siempre recomiendo nunca tener de entorno al éxito, porque siempre están los boludos, los amigos del campeón que te dicen cosas que el 80 por ciento son mentira. Nunca hay que escuchar ‘qué programa interesante’, estamos cambiando la televisión’, ‘qué fenómeno’. Es todo mentira”, reflexionó el actor y productor de grandes éxitos como Poliladron, 022 el loco, entre otros.

Por su parte, no supo elegir una ficción entre todas las que produjo. Y explicó por qué. “¿Mi preferida? Varias... muchas que me gustaron, otras que me ayudaron mucho en un momento que estaba caído”, concluyó Adrián Suar.

