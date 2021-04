Anya Taylor Joy, de Gambito de dama a Los Nuevos Mutantes: “Los adolescentes tienen las redes sociales y eso puede ser muy, muy estresante”

Los Nuevos Mutantes, con Infobae

Después de una (muy) larga espera Los Nuevos Mutantes llegaron a los cines argentinos. La película debutó finalmente en las salas locales tras innumerables idas, vueltas, suspensiones y retrasos que demoraron tres años el arribo del largometraje. Con la dirección de Josh Boone (Bajo la misma estrella), The New Mutants desembarca con una nueva camada de jóvenes actores al universo de superhéroes que tanto éxito le generaron a los distintos estudios de cine, principalmente a Marvel.

Protagonizada por la argentina-estadounidense Anya Taylor-Joy (Gambito de dama), Maisie Williams (Game of Thrones), Charlie Heaton (Stranger Things) y la brasileña Alice Braga (Soy Leyenda), la película es el primer acercamiento al terror por parte de los superhéroes, desde una óptica adolescente. “Es loco lo poderosas que pueden ser las películas de terror. La gente disfruta de ir al cine a ser aterrorizada, nos gusta que nos asusten en un espacio seguro”, analizó Charlie Heaton en charla con Infobae sobre el género que exploran en The New Mutants.

La producción de la película corrió por cuenta del absorbido estudio 20th Century Fox (hoy 20th Century Studios), aunque luego fue tomada por Disney, que le sumó algunas modificaciones para adaptarla a su estilo de productos. El elenco lo completan otros jóvenes actores como Blu Hunt (The Originals) y Henry Zaga (Trinkets), además del experimentado Adam Beach (Escuadrón Suicida).

Tráiler de Los Nuevos Mutantes

Los Nuevos Mutantes es una expansión del universo de películas creado por Bryan Singer y que ya tuvo otros spin-off como Logan y Deadpool. Su nacimiento fue en 1982. En las historitas de Marvel en un momento en que se creía que el grupo de héroes formado por el Profesor Xavier había muerto. The New Mutants muestra los problemas que enfrentan este conjunto de jóvenes mutantes, tanto por sus poderes que están descubriendo como por las vicisitudes propias de la adolescencia. Todo esto mientras están encerrados contra su voluntad en un centro médico.

La unión entre los jóvenes actores, que cuando se filmó la película tenían todos alrededor de 20 años, fue inmediata. “Hay una expectativa lógica cuando hacés una película de superhéroes. Entonces teníamos que confiar entre nosotros y ayudarnos en ese proceso que atravesamos juntos”, explicó Charlie Heaton. La cuestión adolescente es un tema central de la película también. “Todos fuimos adolescentes en algún momento y podemos recordar algo que nos conecta”, sumó Anya Taylor-Joy.

The New Mutants intenta abordar dos cuestiones poco transitadas en las películas de los superhéroes: el terror y la adolescencia en un mismo film. La actriz que encontró el éxito con Gambito de dama se refirió a qué problemas se enfrentan los jóvenes y si viven problemas similares a los que se ven en la película: “Los adolescentes hoy tienen las redes sociales y creo que eso puede ser muy, muy estresante”.

Anya Taylor Joy interpreta a Illyana Rasputin

“Los X-Men siempre hicieron un gran trabajo para tratar problemas sociales”, sumó Heaton al explicar que la película abarca “la idea de ser diferente y sentirte un marginado cuando en realidad no lo sos”. “Como actriz definitivamente aprendí mucho de mí misma intentando descubrir en mí la persona que no habla tanto y se guarda muchas cosas en su cabeza”, sumó Maisie Williams sobre su experiencia interpretando a Rahne, una mutante que se puede transformar en loba que no es conocida por hablar mucho. “Creo que mucha gente se podrá relacionar con eso. Yo no tanto, porque obviamente hablo bastante”, agregó divertida la actriz que se hizo conocida por su papel de Arya Stark en Game of Thrones.

En abril del 2017 los responsables de The New Mutants anunciaron que la película se estrenaría el 17 de abril del 2018. Las filmaciones habían comenzado en el 2017 y no sufrieron retraso o imprevisto, ya que en septiembre de ese año tanto el director Josh Boone como algunos actores contaron que habían terminado de grabar este spin off de los X-Men. Inclusive en octubre de ese año Fox lanzó el primer tráiler de la película, con una sorpresa para muchos: la historia se acercaba bastante al género de terror.

En enero del 2018, a tan solo tres meses del estreno, Fox anunció el primer retraso: The New Mutants pasaría a debutar en febrero del 2019. La explicación del estudio era sencilla: no querían saturar su calendario de estrenos y superponer la llegada de los nuevos mutantes con el estreno de Deadpool 2. Pero esa idea duró poco, ya que tan solo tres meses después, en marzo, volvieron a anunciar un retraso, arguyendo los mismos motivos de agenda, esta vez para que no coincidiera con el estreno de X-Men: Dark Phoenix. La nueva fecha estipulada era agosto del 2019.

Todo parecía encaminado para que finalmente los nuevos mutantes salieran a la luz en agosto del 2019, pero en el medio pasó algo muy importante: en marzo del 2019 Disney absorbió 20th Century Fox y reorganizó el calendario de estrenos del estudio. Esto supuso un cambio mayor, ya que la idea de la compañía de Mickey Mouse era incluir a los X-Men en el Universo Cinematográfico de Marvel y la continuidad era un tema a tener en cuenta. Además, surgía la duda de qué haría Disney con el estreno de The New Mutants, ¿la llevaría a los cines? Un rumor que corrió por entonces era que llegaría directo al streaming, para potenciar el lanzamiento de Disney+, el nuevo servicio de suscripción de la compañía. Finalmente, y después de muchos idas y vueltas, The New Mutants llegó a los cines argentinos el jueves 1 de abril.

