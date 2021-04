El Pollo Álvarez le pidió a Alberto Fernández que vacune a las personas con discapacidad: “Están entrando en depresión”

El pedido del Pollo Álvarez al presidente Alberto Fernández (Video: Instagram)

No es la primera vez que Joaquín El Pollo Álvarez recurre a sus redes sociales para hablar en nombre de su hermana, Victoria, y pedir ayuda para las personas con discapacidad. En esta oportunidad, el conductor de Nosotros a la mañana, por ElTrece, grabó un video dirigido especialmente al presidente de la Nación, Alberto Fenández, y a la ministra de salud, Carla Vizzotti. ¿El motivo? Rogar que vacunen con urgencia contra el coronavirus a quienes integran este grupo, para que puedan gozar de “ese ratito de libertad que el resto si estamos pudiendo tener desde hace algunos meses”, escribió junto al posteo de Instagram.

“Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer un video contando, sumando y visibilizando un caso que afecta a muchísimas personas y es una causa por la cual yo peleo, que tiene que ver con las personas con discapacidad. Cada vez que puedo, en el programa que me toca conducir lo hago, lo expreso, lo pregunto, lo manifiesto...Pero no alcanza. Y tiene que ver con el plan de vacunación”, comenzó diciendo el conductor.

Y continuó: “Las personas con discapacidad en su gran mayoría son de alto riesgo, tengan la edad que tengan. Pero están cuartos en el plan de vacunación. Y, realmente, lo digo porque lo conozco y me pasa con mi hermana, yo hablo por ella y por todas las personas con discapacidad, que están entrando en una depresión. Hay muchos casos de personas con discapacidad, sean hombres o mujeres, que no entienden, no saben, no razonan por qué hace un año no van al centro de día, por qué hace un año no van al taller, por qué hace un año no van al colegio los que iban”.

El Pollo junto a su hermana Vicky (Foto: Instagram)

El Pollo explicó que al no poder comprender el contexto de pandemia, a este grupo se le hace mucho más difícil sobrellevar la situación. “Hace un año están encerrados en sus casas y no se los vacuna. Entonces, mi propuesta o mi pedido, con muchísimo respeto, es que empiecen a vacunar a las personas con discapacidad. Aunque sea de a poco”, dijo. Y agregó que, aunque sabe que todavía falta inocular a un montón de gente y no alcanzan las dosis, es importante que ellas y sus familias “puedan empezar a ver una luz en el camino”.

El conductor recalcó que quienes tienen esta condición “no pueden salir a la calle” hasta tanto no sean vacunados. “Entiendo que están trabajando primero en las personas mayores de 80 y de 65 años, en las fuerzas de seguridad, el el personal de salud y, en cuarto término, en las personas con discapacidad. Pero estaría bueno empezar a alivianar un poquito a cada una de esas familias”, explicó.

Y enseguida se dirigió a los funcionarios diciendo: “Con mucho respeto Presidente, con mucho respeto Ministra, fíjense si se puede aunque sea empezar de a poquito a vacunar a las personas con discapacidad. Sería muy importante”. El Pollo aseguró que piensa seguir con esta lucha que lo “representa” por su hermana, pero insistió que sus palabras abarcan a todas las familias que están en la misma situación que la suya. Y dejó en claro que pidió todas las explicaciones del caso y que no se permitiría tener ningún privilegio. “Jamás en la vida aceptaría nada que no sea por la vía legal, como corresponde. Y tampoco me lo ofrecieron. Pero que se empiece a vacunar”, concluyó.

