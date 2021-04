El llanto y las risas de Barbie Vélez tras ser eliminada Corte y Confección

Barbie Vélez quedó eliminada del taller (Video: Corte y Confección Famosos, El Trece)

“¡Basta chicos!, que voy a llorar. Ha sido un placer estar acá”, anticipó Barbie Vélez ni bien le comunicaron la decisión del jurado de Corte y Confección Famosos, por El Trece. No era simplemente ante la tristeza de dejar la competencia de costura y diseño. Era porque la actriz no podía no emocionarse con los elogios de quienes la habían evaluado a lo largo del certamen. “Gracias por tu sensibilidad, garra y creatividad. Sos buena compañera”, aseguró Andrea Politti, conductora del ciclo, para adelantarse al jurado.

“Tenés luz y sos muy fresca”, la elogió Verónica de la Canal. “Tenés potencial e histrionismo. Vas a lograr lo que quieras en la vida. Te mereces ser feliz”, le aseguró Benito Fernández. “Chiquita preciosa, sos una persona luminosa. Todo lo que toques lo vas a duplicar. Ojalá que vuelvas”, le dijo llorando Matilda Blanco, cuando todos en el estudio se conmovían con la partida de la hija mayor de Nazarena Vélez.

Barbie Vélez perdió frente a Ximena Capristo (Foto: Corte y Confección Famosos, El Trece)

Todo fue en el marco de una nueva gala de eliminación en el taller de costura más famoso de la televisión argentina. El Bicho Gómez, Ximena Capristo y Pachu Peña, además de Barbie, tuvieron que enfrentarse al primer desafío de eliminación. A pesar de verse bloqueado, Pachu fue el primer elegido por el jurado para continuar en el taller, tras el primer desafío. ¿El segundo? El jurado decidió darle una nueva oportunidad a El Bicho y por eso Barbie y Ximena fueron al desafío de eliminación. Tuvieron que preparar vidrieras. Vélez optó por una navideña y Capristo, por una de Halloween. La decisión del jurado a favor de la segunda fue unánime.

Vale recordar que en la jornada anterior, el público se vio sorprendido tras una discusión entre María Fernanda Callejón y Ximena Capristo. Todo comenzó con un filoso comentario de la pareja de Gustavo Conti, quién le reprochó: “Estás tan amiga de otras, que a mí ya ni siquiera me saludás”, a lo que la ex de Guillermo Coppola le respondió: “Ay, ¿por eso decís lo que decís de mí? Primero, que hablás a las espaldas. Recién te saludé y dijiste algo con respecto a mi amistad con (Fabián) Zitta”. A esa altura, nadie podía imaginar que la contienda terminaría con Callejón dejando el taller, enojadísima.

María Fernanda Callejón se peleó con Ximena Capristo (Foto: Corte y Confección Famosos, El Trece)

Lo concreto es que la cosa siguió así. “No, te veo varias veces al lado de ellos, porque el camarín de ellos está al lado de maquillaje. Y me parece buenísimo que hayas logrado que te prestara el vestuario. Viste que, cuando empezó el programa, vos estabas llorando que ‘nunca me prestó, nunca me quiere prestar, porque él piensa que yo soy grasa’. Me lo dijiste vos, eso, María Fernanda, ¿o no te acordás?”, aseguró Capristo para avivar la polémica. Disgustada, Callejón no se quedó callada: “Con esas palabras, me parece que no. La palabra que vos acabás de decir, que es muy parecida al aceite, yo no la uso, para mí nadie es así. Sí pude haber dicho que, en algún momento, me encantaría que me vista, creo que lo dije en el primer programa. Lo manifesté, pero no de la manera en que vos te manifestaste, que es muy lejano a mí”.

Entonces la discusión fue subiendo de tono. “Te pido disculpas si pensás que te hablé mal”, dijo Capristo en un momento. Sin ánimo de polemizar, la ex vedette aclaró: “Con lo que te quiero, Negra, jamás diría nada atrás tuyo”. Pero la mujer de Conti disparó: “Yo también te quiero, pero esto es un programa que sale al aire, no estaba hablando atrás tuyo. Si te criticara en el camarín con alguien, ahí sí sería hablar de atrás. Yo acá lo estoy hablando en un programa en vivo, lo estoy contando porque se dio la conversación”. Para finalizar la discusión, Callejón expresó: “Me re sorprendiste, Negra, no estoy enojada. Chau, chicos”, y se fue del estudio para que todos quedaran boquiabiertos.

