Separada de Nico Ochiatto, Flor Vigna palpita el comienzo de La Academia de Showmatch

Flor Vigna, lista para que empiece La Academia de Showmatch (Foto: @facumazzei)

Hace seis días, Flor Vigna era noticia por su separación de Nicolas Occhiato. Y si bien en sus redes sociales dio muestras del quiebre, eliminando de su feed algunos posteos junto a su ex, también muestra estar en otra sintonía, más feliz y conectada con su trabajo.

La bailarina ya está palpitando el comienzo de La Academia, el reality que en esta temporada 2021 presentará ShowMatch (El Trece), mostrando instantáneas de los ensayos con su equipo, conformado por el bailarín Facundo Mazzei y la coreógrafa Georgina Tirotta.

Flor Vigna palpita su ingreso a La Academia de Showmatch (Video: @facumazzei)

Flor compartió una Instagram Story, originalmente publicada por Mazzei, en la que se ve al trío muy divertido, bailando y perreando por encima de una versión remixada de la canción de Las Divinas, de Patito Feo. “Qué mal pegó el mate...”, escribió Vigna en su réplica, continuando con el tono jocoso de la publicación.

Días atrás, Flor había compartido un video en el que se los ve a los tres saltando, riéndose y bailando muy divertidos: “Era una foto pero pasaron cosas... Es un placer aprender de artistas de su talla, wachos. Se viene un año muy armado y formar parte de este equipo me tiene muy manija. Si la admiración es un motor, encontré el mío”, escribió Flor en el epígrafe, dando la pauta de que se llevan muy bien.

“Nos amamos y apreciamos mucho. Decidimos, en muy buenos términos, separarnos después de 7 años. Somos más amigos que novios ya”, le dijo Flor Vigna a Teleshow el sábado pasado, confirmando su separación de Nicolás Occhiato.

Previo a esto, Flor había sacado del feed de su Instagram unas fotos que había subido en diciembre pasado junto a Occhiato, unas postales de las vacaciones que disfrutaron juntos en Cancún. Y tampoco están visibles tanto un romántico posteo que le dedicó en el día de su cumpleaños como que publicó para el Día de los Enamorados.

Flor Vigna firmó con Marcelo Tinelli su ingreso a La Academia de Showmatch (Foto: @florvigna)

Sin embargo, aun permanecen algunos viejos posteos con Occhiato en el feed de Vigna, que datan de fines de 2018. Nico, por su parte, no borró ningunas de las fotos que había subido a su cuenta. Y, por ahora, los integrantes de la ahora ex pareja no dejaron de seguirse en esa red social.

Lejos de detener su actividad en las redes, ese sábado Flor había mostrado en sus Instagram Stories el cambio de look al que se sometió, dándole un color rubio a su mullida cabellera. “Después de mucho tiempo, volvió el rubio”, dijo Vigna. Y más tarde agregó: “Estoy re contenta con el cambio”. Nico, en tanto, siguió mostrándose activo como siempre en el ida y vuelta con sus seguidores. En este caso, sorteó una camiseta de la selección argentina de fútbol preguntando a la gente cuáles son sus tradiciones a la hora de seguir al equipo nacional.

"Somos más amigos que novios ya”, le dijo Flor Vigna a Teleshow, confirmando su separación de Nico Occhiato (IG: @florvigna)

La Academia, el formato que será la estrella de la temporada 2021 de ShowMatch, será una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. Los otros participantes confirmados hasta el momento son Débora Plager, Pachu Peña, El Polaco, Barby Silenzi, Sofía “Jujuy” Jiménez, Agustín “Cachete” Sierra, Julieta Nair Calvo, Mar Tarres, Mariana Genesio Peña, Ulises Bueno, Viviana Saccone, Lizardo Ponce, Ángela Leiva, Tucu López, Charlotte Caniggia y Karina La Princesita.

