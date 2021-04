Horacio Pagani habló desde su internación: “Cuando me llevaron a terapia intensiva, me asusté de verdad”

La palabra de Horacio Pagani desde su internación (Video: "Bendita", El Nueve)

Este lunes, se supo que Horacio Pagani se contagió de coronavirus y tuvo que ser internado por precaución. El periodista de 77 años acudió el pasado domingo al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para consultar por un persistente dolor en el pecho y allí le realizaron un test de covid-19 que arrojó un resultado positivo.

Este jueves, con Beto Casella conduciendo de nuevo en el piso del programa, Pagani salió al aire de Bendita (El Nueve) de manera telefónica. “ Me acaban de traer la cena y la verdad que me voy a quedar acá para siempre ”, bromeó el experimentado periodista deportivo desde la clínica en la que está internado.

Luego, describió su momento de salud actual: “Me dijeron que sobrepasé la situación, porque nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas respiratorios y no tuve pérdida de olfato. Me iba a ir mañana a casa, pero con el doctor Casella, Guillermo Casella, que es mi cardiólogo, quedamos en que me voy a ir el sábado de aquí. Pero la verdad que me siento bien”, dijo Pagani.

También relató cómo viene llevando su recuperación: “Vino un kinesiólogo respiratorio, que me hizo caminar un poquito y levantarme de la cama varias veces y me cansé un poco. Ayer a la noche tuve un episodio de cansancio fulminante y la verdad que no podía ni hablar. Me duele un poco la espalda, me duelen un poco los músculos. Pero la llevé bastante bien y los médicos me dicen que lo estamos zafando”, agregó.

Al saberse de su positivo por coronavirus, en la clínica decidieron internarlo en terapia intensiva preventivamente. Pagani dijo haber vivido este momento con angustia: “Cuando me llevaron en camilla a esperar un lugar en terapia intensiva, ahí sí me asusté verdaderamente. Y estuve dos días enteros en terapia. Hice un par de líos... una noche no podía dormir y luego me quedé dormido un rato. Al rato me desperté y como que estaba en otro lado, medio marmotizado, y quise ir al baño con todos los cables que tenía colocados. Me vieron por las cámaras de seguridad en la clínica y una enfermera vino corriendo para frenarme, a llevarme un papagayo porque no podía llegar al baño”, dijo entre risas.

“Estoy en una habitación como de cinco estrellas y no puedo cerrar al pasillo. Así que estoy encerrado aquí y se siente brutalmente el encierro”, dijo sobre su internación que terminará el sábado, para luego continuar el aislamiento hasta el próximo miércoles. Al respecto, agregó que su mujer Cecilia “salió negativo” del hisopado que se hizo, por lo que el periodista deberá “estar aislado de ella dentro de mi casa”, adelantó.

Dado que el miércoles 24 de marzo Horacio participó del panel de Bendita, Beto Casella y las panelistas Edith Hermida y Anita Sicilia fueron aislados por haber tenido contacto estrecho. “Estamos bien, los que tuvimos contacto nos hisopamos. Yo no tengo síntomas, pero por precaución vamos a esperar”, aseguró Hermida a Teleshow. Luego, agregó: “Él (Horacio) entra directamente del estacionamiento al piso, entra por otro estacionamiento que es más directo y no se cruza con nadie”.

El lunes por la tarde, los hisopados de Beto, Edith y Anita dieron negativos según pudo saber Teleshow. De todas formas, la conductora permanece aislada en su casa y no podrá estar al frente del ciclo de juegos Está en tus manos, que se emite de 16 a 17 por la pantalla de El Nueve. “El programa lo hará Mica Viciconte y va (como invitado) Fabián Cubero”, explicó Edith. También participan El Turco García, Mica Viciconte, Vixt Greenville (más conocida como La Chica del Fuego) y Bernardita Siutti (quien se hizo popular en Instagram como Mami Albañil).

Hace menos de una semana, Pagani había hecho un pedido a las autoridades del área de Salud. Desde el estudio en el que se emite el programa Líbero de TyC Sports, había solicitado que le apliquen la vacuna cuanto antes. “Es hora de que me vacunen, viejo. ¡Vacúnenme!”, suplicó. Cuando su compañero Ariel Senosiaín le preguntó si ya se había anotado, el comunicador respondió: “En la Ciudad no hay listado. Ahora van a llegar vacunas, ahora con estas que llegan una semana de plazo le doy al Gobierno de la Ciudad”.

Cabe recordar que Pagani es considerado un paciente de riesgo por su edad y también por sus antecedentes cardíacos: en mayo de 2018 estuvo internado en terapia intensiva y se le realizó una intervención en la que se le hicieron tres bypass. De hecho, fue por un dolor en el pecho por el cuál decidió atenderse con su médico y este le recomendó hacerse el test de covid que terminó siendo positivo.

