María Fernanda Callejón abandonó el estudio de Corte y Confección tras un fuerte cruce con Ximena Capristo

Fuerte pelea entre María Fernanda Callejón y Ximena Capristo en Corte y Confección (Video: El Trece)

La discusión entre María Fernanda Callejón y Ximena Capristo sorprendió a todos en el estudio de Corte y Confección, ya que hasta el momento ambas eran muy amigas. Todo comenzó con un filoso comentario de la pareja de Gustavo Conti, quién le reprochó: “Estás tan amiga de otras, que a mí ya ni siquiera me saludás”, a lo que la ex de Guillermo Coppola le respondió: “Ay, ¿por eso decís lo que decís de mí? Primero, que hablás a las espaldas. Recién te saludé y dijiste algo con respecto a mi amistad con (Fabián) Zitta”.

Ante esto, Capristo se justificó: “No, te veo varias veces al lado de ellos, porque el camarín de ellos está al lado de maquillaje. Y me parece buenísimo que hayas logrado que te prestara el vestuario. Viste que, cuando empezó el programa, vos estabas llorando que ‘nunca me prestó, nunca me quiere prestar, porque él piensa que yo soy grasa’. Me lo dijiste vos, eso, María Fernanda, ¿o no te acordás?”. Disgustada, Callejón no se quedó callada: “Con esas palabras, me parece que no. La palabra que vos acabás de decir, que es muy parecida al aceite, yo no la uso, para mí nadie es así. Sí pude haber dicho que, en algún momento, me encantaría que me vista, creo que lo dije en el primer programa. Lo manifesté, pero no de la manera en que vos te manifestaste, que es muy lejano a mí”.

“Qué, ¿lo de grasa?”, le preguntó la ex Gran Hermano. “Sí, no me copa esa palabra. Como éramos vedettes, no nos querían vestir los ‘alta costura’. Pará porque tengo un par de puntitos. Primero, me dijiste que yo lloraba por los rincones. No, fue todo mucho más simple. Tenía que ir a una entrevista muy importante donde me hacían un homenaje hace poquito…”, comenzó explicándole quien fuera panelista en Polémica en el Bar. Pero Ximena la interrumpió con una chicana: “Qué suerte que te lo hicieron en vida”. Sin embargo, a María Fernanda no pareció preocuparle: “Sí, por suerte, o me estaré por morir, una de dos. Y me lo crucé, no acá en el pasillo, sino fuera de la producción, y le dije: ‘¿Tenés ganas de vestirme?’. Y no terminé de decir ‘vestirme’, y él me dijo ‘Sí’. Y me dejó el vestidito ahí”.

Callejón y Capristo, cara a cara en Corte y Confección

Con mucha ironía, Capristo deslizó: “Me pone re feliz por vos, porque era lo que vos querías. Entonces, ¿cuál es el problema? Te pido disculpas si pensás que te hablé mal”. Sin ánimo de polemizar, la ex vedette aclaró: “Con lo que te quiero, Negra, jamás diría nada atrás tuyo”. Pero la mujer de Conti disparó: “Yo también te quiero, pero esto es un programa que sale al aire, no estaba hablando atrás tuyo. Si te criticara en el camarín con alguien, ahí sí sería hablar de atrás. Yo acá lo estoy hablando en un programa en vivo, lo estoy contando porque se dio la conversación”. Para finalizar la discusión, Callejón expresó: “Me re sorprendiste, Negra, no estoy enojada. Chau, chicos”, y se fue intempestivamente del estudio.

No es la primera vez que Ximena Capristo es protagonista de un momento de tensión en el reality de El Trece. En febrero, la actriz se sintió superada por el desafío que le tocó afrontar: vestir a un comandante de abordo. Primero, se mordió los labios y no pudo evitar que se escape una onomatopeya de dolor. Luego, ladeó la cabeza de un lado al otro, negándose de antemano al desafío. “Vos podés, Ximena”, la arengó la conductora y, mirándola a la cara, agregó: “Te noto sensible, Xime”. “Ay, no, no, es que siento que están todos en contra mío, no sé por qué”, contestó la vedette. “¡No! ¿Por qué sentís eso?”, le consultó Politti. “Porque me toca ropa de un señor y nunca hice un pantalón”, se justificó mientras se le humedecía la mirada.

