Claudio Cosano habló de su historia de amor con Lino: “Sigue siendo la misma persona que cuando compartíamos el pucho”

Claudio Cosano habla de Lino, su pareja hace 34 años (Video: "Vino Para Vos", KZO)

Poco acostumbrado a hablar o mostrar demasiado de su vida privada, el reconocido diseñador Claudio Cosano contó sobre su historia de amor con Ángel Salvador, más conocido como Lino, con quien está en pareja desde hace 34 años. “ Lino es mi vida, es mi fiel compañero. 34 años es un montón. La vida. Las pasó todas conmigo ”, dijo.

“Lo bueno de Lino es que él sigue siendo la misma persona que cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos, yo no tenía nada y el que bancaba la comida era él. Trabajaba en un banco y después su padre, un tano maravilloso que nos ayudó”, recordó Cosano en Vino para vos (KZO), entrevistado por Tomás Dente.

“Yo empecé a crecer, empecé a ir a programas y la gente me empezó a reconocer en la calle y a tener una posición económica estable, fui creciendo... Lino no cambió, siguió siendo el mismo. Eso no lo encontrás en ningún lado. Ese respeto de ser la misma persona de hoy en día que cuando compartíamos el pucho ”, ilustró el diseñador con una anécdota doméstica.

Cosano dijo además que con Lino “tuve la suerte de conocer casi todo el mundo”. Acto seguido, se vio una foto de ambos en San Petersburgo. El diseñador recordó: “Esto es de cuando los Messi nos invitaron a ver el mundial de Rusia. Con Lino vimos a Leo jugar con la familia Messi al lado”, recordó.

En cuanto a su manera de ser, Cosano se definió como “cariñoso, soy demostrativo pero no sé si del mimo o del beso, sino con actos, de hacerte un regalo, sorprenderte”. Luego, se pudo ver un saludo grabado por parte de Lino, quien se animó a hablarle públicamente a su pareja: “Te mando un beso grande y que sigas así como sos siempre: generoso, buena persona y un gran diseñador. Un beso. Lino”. “ Lo hiciste hablar demasiado. No lo puedo creer ”, dijo el diseñador, sorprendido pese a las pocas palabras de Lino.

Claudio Cosano recibe un saludo de Lino (Video: "Vino Para Vos", KZO)

“Los ojos le brillan los ojos, pese a que está medio pachucho porque anda mal del ciático y estuvo hasta internado”, dijo Cosano. “Lo único que quiero es que salga de eso, pero... tiene la misma mirada que cuando lo conocí hace 34 años atrás. Tiene como una inocencia que no quisiera que pierda y la simpleza”, agregó visiblemente conmovido.

Para recordar los primeros momentos de la relación, Cosano reveló que “me enamoré inmediatamente de él. Él era de Azul y estaba viviendo acá en lo de una tía. A los dos meses de conocernos ya se vino a vivir conmigo y nunca nos separamos”.

Cosano también tuvo palabras para la familia de Lino y declaró su amor por Salvador, el padre: “Fue el que más amé. Era un italiano que venía de la guerra, con otra educación, que no sé si cualquier tano podía soportar que su hijo esté en pareja con una persona de su mismo sexo. Pero el tano no decía nada y después venía y se quedaba a dormir con nosotros . Era de esos tanos trabajadores que sin decirnos nada sabía todo”. ¿No tienen televisor? Les mando uno de regalo. ¿No tienen cocina? ‘Se la regalo también’”, recordó.

“Por ahí era el padre que no tuve”, dijo Cosano sobre su suegro. “Yo muchas veces lo peleo a Lino con eso, porque él tenía roces con Salvador, y yo le decía: ‘¡Pero vos sos tarado!’ (risas). Yo lo adoraba al padre y fue una gran pérdida”, agregó.

