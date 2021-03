El mensaje de Dalma Maradona para su marido a tres años de la boda: “Remador de meses complicados y el cocinero de los momentos más felices”

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli celebran tres años de casados (Instagram: @dalmaradona)

Después de más de cinco años de relación, el 31 de marzo de 2018 Dalma Maradona y Andrés Caldarelli se casaron en Pilar. “Fue la noche más mágica de mi vida”, señaló luego la hija de Diego y Claudia Villafañe, sobre una fiesta que empezó por la tarde y terminó al amanecer, con más de 300 invitados entre famosos, familiares y amigos, y una ausencia que dio que hablar: la del propio Diego.

Este miércoles, la actriz recordó aquella jornada con un sentido posteo para su marido. “¡Feliz aniversario al bombón mas hermoso del universo! Odiás las declaraciones públicas pero en este año tan triste celebro y hago bailecitos de felicidad por el equipo que somos. Remador de meses complicados y el cocinero de los momentos más felices”, comenzó su posteo Dalma, haciendo referencia a la muerte de su padre y al perfil bajísimo que cultiva su marido.

“¡Qué suerte que tengo de tener al lado a este potro que es mucho más hermoso por dentro que por fuera! ¡Me gustás como el primer día! ¡Te amo para siempre! ¡Me encanta que seas mi marido hace tres años!”, agregó la integrante de Un día perfecto (FM Urbana Play).

Andrés Caldarelli y Dalma Maradona, ahora de civil (Instagram: @dalmaradona)

Dalma acompañó el texto con dos imágenes de la pareja. Una del día de la ceremonia, en la que se miran con todo el amor posible, y otra más informal, ambos de anteojos negros y con el gesto mucho más serio. La publicación cosechó miles de comentarios y felicitaciones, entre ellos los de su hermana Gianinna, “¡LOS AMO! La mejor pareja del mundo entero”; de la actriz Nancy Dupláa, invitada a la fiesta con su marido, Pablo Echarri, y el dibujante Costhanzo, autor de los motivos de los souvenirs.

Hace poco más de dos años nació Roma, y terminó de coronar una historia de amor que se remonta un largo tiempo atrás. Dalma y Andrés se conocieron de adolescentes, cuando ella se cambió de colegio en tercer año y cursó con él los últimos años de la secundaria. Al principio, ella estaba en pareja con otro chico y tenían una relación de amistad. Tras terminar el colegio, siguieron frecuentándose como amigos hasta que se dieron cuenta de que había buena química y se pusieron de novios. La relación se fortaleció con el paso de los años, incluso convivieron en un departamento ubicado en Palermo.

En octubre de 2017, en una ceremonia tan romántica como inesperada, él le propuso casamiento y ella no podía salir de su asombro: “Obviamente le dije que sí porque estaba muerta de amor”, señaló. El encargado de anunciar públicamente la noticia fue Diego, a través de un posteo en su cuenta de Instagram. “Había una vez un joven llamado Andrés Caldarelli, que llamó al padre de su novia para pedirle su mano. Caballeros como mi yerno, no existen más. ¡¡¡Estoy muy feliz y orgulloso de contarles que se casa mi hija”. Dalma corroboró la información en Twitter y recibió las felicitaciones del caso.

Gianinna, Andrés y Dalma tras la ceremonia

El casamiento por civil fue el 23 de marzo, en una ceremonia íntima en el salón de un edificio de Vicente López. Otra vez la actriz usó la red del pajarito para mostrar orgullosa la libreta roja que los había convertido en mujer y marido. Ocho días después estaba pactada la fiesta en un salón de Pilar, con la organización de Plan V, la empresa de eventos de Claudia. Durante toda esa semana el gran tema de conversación era si Diego Maradona iba a estar presente. Por ese entonces, el astro vivía en Dubái y estaba en pareja con Rocío Oliva, y allí radicaba el conflicto. Como ella no había sido invitada, él no había confirmado aún su asistencia.

Según relató la propia Dalma, esperó hasta último momento la llegada de Diego para ingresar de su mano a la ceremonia. “Faltó mi papá en la entrada y en la fiesta. Me dolió. Lo que tenga que hablar lo hablaré con él y sino ya esta, seguir en esa… hay una cosa que es que la fiesta ya pasó”, contó la actriz semanas después en Los ángeles de la mañana. Sobre cómo resolvió la entrada al casamiento, señaló que no había pensado otra alternativa: “Creía que él venía, no me lo prometió, no era necesario que prometiera porque él me había dicho que sí. Cuando me enteré que no venía, le dije a mi mamá y a mi hermana si entraban conmigo, me pareció lo más natural, una de cada brazo”.

El mensaje de Dalma Maradona para su marido en Instagram

Con el tiempo, padre e hija limaron algunas asperezas. “Con mi papá me llevo muy bien porque entendí muchas cosas que no voy a poder cambiar de él y él entendió (ponele) que hay cosas que no va a cambiar de mí”, explicó la actriz a comienzos de 2020 y definió a su papá como un “abuelo baboso”. La muerte del astro, el 25 de noviembre pasado, dejó un dolor enorme y unas cuantas pregunta sin respuestas. Durante las tristes horas del velatorio y el entierro, Dalma y Andrés estuvieron juntos para que esa pena sea un poco más llevadera.

