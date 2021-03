Claudio Pérez embistió con su auto a una mujer y su hija en Palermo: “No fue más que el susto”

Claudio Pérez, protagonista de un accidente en Palermo

Claudio Pérez fue protagonista de un lamentable episodio que sucedió en la tarde del miércoles mientras manejaba su auto. Según fuentes policiales de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, el conductor de El Nueve embistió de manera accidental a una mujer de nacionalidad venezolana de 32 años, lo que provocó que ella soltara a la menor de edad que tenía en sus brazos y que la misma cayera al piso.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar del hecho, en la intersección de la avenida Juan B Justo y la calle Soler, en el barrio porteño de Palermo. La menor, de un año y medio, fue trasladada al Hospital Fernández, sin riesgo de vida.

En diálogo con Teleshow, el periodista contó lo sucedido: “Fue un incidente de tránsito afortunadamente muy leve. Vine al Fernández donde trasladaron a la señora y su hijita. Ambas están bien. No fue más que el susto. No tienen nada por suerte. Vine a ponerme a disposición. La señora me vio y me tranquilizo”.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad se comunicaron con la Fiscalía Contravencional y de Faltas Número 8, a cargo del doctor Vence y ante la Secretaría del doctor Guerra, y se dispuso la notificación del imputado, el periodista Claudio Pérez de 52 años, y ordenó la toma de fotografías y pericias del rodado.

Este martes, Pérez tuvo que ponerse al frente de Bendita, el programa de las noches de El Nueve, debido a que todo el equipo está aislado por el hisopado positivo de Any Ventura. Any había sido contacto estrecho con Alejandra Maglietti y Lola Cordero, con quienes se vio el fin de semana pasado. De esta forma, la producción decidió que el programa lo conduzca Claudio Pérez desde el estudio y que varios panelistas salgan al aire a través de videollamada.

Claudio Pérez condujo Bendita el martes por la noche

“Con todo el equipo de @benditac9 aislado por prevención, les agradezco permitirme hacerles el aguante desde el piso con los protagonistas desde sus casas. Gracias por el lujo de una experiencia inolvidable @elbetocasella @edithhermida @alemaglietti @juariu @wqueijeiro Gracias al hermoso equipo de producción que tiene el programa. Y mi mayor deseo de que estén bien y recuperados pronto para @anyventura1 y @soypagani . Un día súper feliz!!!!! Gracias”, escribió en su cuenta de Instagram ayer.

El lunes, se supo que Horacio Pagani, que también suele integrar el panel del ciclo, se contagió de coronavirus y tuvo que ser internado por precaución. El periodista de 77 años acudió el pasado domingo al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para consultar por un persistente dolor en el pecho y allí le realizaron un test de covid-19 que arrojó un resultado positivo.

“Estamos bien, los que tuvimos contacto nos hisopamos. Yo no tengo síntomas, pero por precaución vamos a esperar”, aseguró Hermida a Teleshow. Luego, agregó: “Él (Horacio) entra directamente del estacionamiento al piso, entra por otro estacionamiento que es más directo y no se cruza con nadie”. El lunes por la tarde, los hisopados de Beto, Edith y Anita dieron negativos según pudo saber Teleshow.

Hace menos de una semana, Pagani había hecho un pedido a las autoridades del área de Salud. Desde el estudio en el que se emite el programa Líbero de TyC Sports, había solicitado que le apliquen la vacuna cuanto antes. “Es hora de que me vacunen, viejo. ¡Vacúnenme!”, suplicó.





