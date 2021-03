Fuerte réplica de Marina Calabró contra Pampita: “¿Qué concepto tiene de que las mujeres nos peleamos por los hombres?”

Marina Calabró le contestó a Pampita (Video: "Hay que ver" - El Nueve)

Este miércoles, la guerra entre Marina Calabró y Pampita sumo un capítulo más. Todo comenzó cuando en el programa de Pampita Online mostraron una nota que la periodista brindó a Los Ángeles de la Mañana.

Ángel de Brito le preguntó a Calabró: “¿Por qué Lanata la odia a Pampita? Yo escucho que la ningunean bastante en Lanata Sin Filtro”, quiso saber respecto a la actitud que se toma en ese programa de Radio Mitre respecto a Pampita Online. “El dice que tiene intereses creados en Pampita, que puso un capital para su contratación y que en algún momento aspira al 1. No sé, es lo que él me contó...”, dijo Calabró y desató la carcajada inyectada de malicia de Yanina Latorre.

“¡No te hagas más la boba que vos sos peor que Lanata! Él ni sabía que existía el programa de Pampita, lo metiste vos para darle a la pobre Pampa. Y ya es una columna del programa”, le disparó Latorre. “Mirá que Pampita lo odia, es rencorosa como nosotros”, terció De Brito. “Mirá, más difusión que en Lanata Sin Filtro, Pampita Online creo que no tiene en ningún programa de radio. Pasa que trascendido lo que ganaba y a Lanata le impactó todo eso. Yo soy un simple mensajero”, contestó Marina. “Lo que a Lanata le fascina del programa de Pampita es la autoreferencia. (...) El no ve el programa, sino que se hace una idea de los cortes que yo le llevo”, describió Calabró sobre el tratamiento que hacen en Lanata Sin Filtro sobre el programa de la modelo. “Vos la perjudicás, entonces”, cerró de Brito.

Ese martes, la esposa de Roberto García Moritán le respondió desde su ciclo en NET TV:“¿Tendrán algo ellos personal? No digo LAM, sino esta chica. Que yo, la verdad, no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. No la vi nunca en mi vida, me parece. Y si la vi, no la recuerdo“.

Pampita le respondió a Marina Calabró (Video: "Pampita Online", Net TV)

Ante esta respuesta de la modelo, la hermana de Iliana no se quedó callada y salió a contestar en Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas. “Ácidos somos un poco con todos y nos bancamos que lo sean con nosotros como cuando Gabriel Oliveri le contestó a Lanata o cuando Pampita dice que no me conoce”, empezó diciendo. Y agregó: “Lo de ‘no compartimos novio’ es ‘¿qué concepto tiene Pampita de que las mujeres nos peleamos por los hombres?’ Más heteropatriarcal no se consigue”.

Por otra parte, se refirió al adjetivo que usó la ex de Benjamín Vicuña al referirse a ella como “chica”. “Lo que sí me gustó de lo que me dijo fue ‘esta chica’. Me sacó como dos décadas. Te dicen ‘esta chica’ y te imaginás a una pibita que recién arranca, no una tremenda grandulona de 47 años como yo. Pero más allá de eso, ningunear a alguien que labura hace 30 años. Si realmente nunca me vio o no tiene una referencia de quién soy, está un poquito desinformada porque para bien o para mal, algo sabés de mí. Y más si te dedicás a la comunicación. Yo conozco a todos sus panelistas desde el primer al último porque es mi laburo”, expresó. Y finalizó: “Dentro de unos años será valorada como la creadora del periodismo autorreferencial”.

SEGUIR LEYENDO: