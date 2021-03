5 mil velas y 30 músicos en unas ruinas de Guatemala: Ricardo Arjona se prepara para su show “Hecho a la antigua”

Ricardo Arjona se prepara para su show "Hecho a la antigua"

En la intimidad de su estudio, se lo ve a Ricardo Arjona probar en el teclado o en la guitarra y soltar algunos acordes acompañados de frases. Se escuchan algunos de sus temas, como “Soldado raso”, “Quiero” e “Invertebrado”, para terminar de darle forma al repertorio que interpretará el próximo sábado 10 de abril en el show vía streaming que se llama “Hecho a la antigua”. “Tengo muchas ganas de que llegue ya el día”, dice Arjona, ansioso.

Está a punto de dar lo que él considera “el concierto mas difícil de mi carrera”, el cual no contará con luces artificiales, tampoco será sobre un escenario tradicional ni tendrá bailarinas. No es el mismo show que acostumbraba a dar en estadios en la “antigua normalidad”, ni tampoco se parece a los muchos live streaming que proliferaron durante los primeros meses de la pandemia. “Lo que nosotros vamos a hacer es un asunto que no tiene nombre. Y esto no debe sonar arrogante ni mucho menos. Es que salirse del formato es la parte más importante de la emoción. El formato grandote de los shows gigantes para estadios, es el formato grandote para los shows para estadios. El formato pequeñito, es el formato para este tipo de situaciones”, definió el cantante guatemalteco que volverá a la tierra que lo vio nacer para tocar en un emblemático monumento.

Las luces artificiales serán reemplazadas por 5 mil velas y Arjona estará junto a treinta músicos haciendo sus canciones más conocidas, además de algunos temas extraídos de “Blanco”, su último trabajo. “Si a mí me preguntan qué tiene este concierto que no tenga otro de los que hice en mi vida, es m uy fácil de responder: yo creo que este concierto es el concierto que nunca voy a volver a hacer. Yo nunca voy a volver a estar en una ruina histórica con 5000 velas, sin luces artificiales y con 30 músicos, cantando . Eso no va a volver a pasar”, aseguró el cantante.

En cuanto a las expectativas y los nervios previos, Arjona dijo que suele “encerrarme un mes para preparar una gira, un concierto. He hablado un montón de veces de que ese mes, es uno de los meses más terrible que paso. Sufro. Me entretiene mucho, me emociona mucho, pero lo sufro, porque estoy demasiado intenso. Sé que ese mes vale la pena porque voy a estar dos años de gira y vamos a hacer 130 conciertos y estoy construyendo mi casa. Aquí padecí un poco lo mismo, solo que vamos a tener un concierto. Pero siento que vale la pena, ¿no?”.

Ricardo Arjona durante el ensayo general realizado para "Hecho a la Antigua", su show del próximo 10 de abril

Además, agregó: “Estoy muy nervioso, porque en este tipo de cosas es todo incierto. Tengo un equipo extraordinario, pero es todo incierto. Estamos 200% preparados, pero hay esa dosis de incertidumbre que es tan interesante, que te da esa cosquillita en la panza, está ahí”.

“Como una confesión muy personal, quiero decirles que Hecho a la antigua es una excusa muy mía para sacar estos demonios acumulados de tanto encierro y de tanto tiempo, y ponerlos al servicios de la gente que quiera salirse un poco de la costumbre y entrar al paraíso de lo poco conocido. Va a ser, sin duda, un concierto que yo guardé en mi memoria para toda mi vida”, cerró Arjona.

Ricardo Arjona en los ensayos para "Hecho a la antigua"

El 10 de marzo, a pocas horas de haber salido a la venta las entradas, las ticketeras reportaron un importante movimiento ya que sin haber cumplido 24 horas se vendieron más de 25 mil tickets. Lo curioso es que no solo se vendieron en países de habla hispana, donde lógicamente tiene más fans, sino que también se sumarán seguidores desde lugares como Croacia, India, Francia, Japón y Australia.

Hasta el momento, Arjona lleva vendidas 85 mil entradas en todo el mundo. En Argentina, están disponibles en www.entradauno.com

