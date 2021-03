Contagios en el elenco de Sex: Noelia Marzol, Germán Tripel y el Tucu López dieron positivo de coronavirus

El próximo jueves se realizará un nuevo hisopado a todo el elenco y ahí verán cómo seguir

Varios integrantes del elenco de Sex, viví tu experiencia, el espectáculo dirigido por José María Muscari, se contagiaron coronavirus y permanecen aislados. El Tucu López fue el primero en dar positivo. Luego sus compañeros permanecieron aislados durante cinco días hasta que se realizaron el hisopado correspondiente.

Noelia Marzol, quien transita su primer embarazo, y Germán Tripel también tienen covid-19, según informó Muscari a Teleshow. “Ambos son asintómaticos y el Tucu tiene pocos síntomas. Así que tranquilos y con protocolo activado, haciendo todo prolijo como debe ser”, explicó el director teatral y actor.

Noelia Marzol dio positivo, pero es asintomática

¿Qué pasará con las funciones en el Gorriti Art Center? Según manifestó José María este fin de semana tenían las cuatro funciones agotadas y les canjearon las entradas al público para cuando todo se normalice, ya que todavía no tienen una fecha de regreso. “El próximo jueves se hisopa todo el elenco nuevamente y ahí vemos pasos a seguir”, señaló.

Además, el productor teatral hizo una aclaración: “Hicimos 2 meses y medio de funciones con el teatro siempre lleno y con testeo semanal. Podía pasar aún con cuidados”. Desde que se abrieron los teatros ya hubo varios actores que se contagiaron de coronavirus y debieron suspender las funciones, como ocurrió con el caso de Luis Brandoni, el protagonista de la obra El Acompañamiento.

El Tucu López fue el primero en dar positivo de coronavirus

El reconocido actor de 80 años dio positivo el 16 de febrero y aunque no presentó complicaciones, fue hospitalizado de manera preventiva al ser un paciente de riesgo. “No tuve ningún tipo de síntoma. Eso es lo raro. No es nada grave, estoy internado y sigo con los estudios que me han hecho para mañana ya irme a casa”, aseguró el artista desde el sanatorio Anchorena en una entrevista con el periodista Diego Leuco.

El 22 de febrero, recibió el alta médica y continúo su recuperación en su casa. En diálogo con Teleshow, el empresario Carlos Rottemberg sostuvo: “Continuando el plan médico previsto desde el sábado, ahora Beto tuvo su alta sanatorial y ya se encuentra en camino a su casa para completar su recuperación, con mucha ansiedad por regresar lo más pronto posible a su trabajo en el teatro”.

Más tarde, el empresario teatral anunció el regreso del actor al teatro a través de las redes sociales para esta semana. “Ahora: regresa Luis Brandoni al teatro. Con el alta médica formal se retoman las funciones de El acompañamiento desde el viernes 19 de marzo”. Además, publicó la orden médica del doctor Antonio R. Vilches.

“Por la presente certifico que el señor Brandoni, a quien asisto clínicamente, padeció covid-19, cuadro que motivó su ingreso al sanatorio Anchorena el 16 de febrero de 2021. En el momento actual se encuentra asintomático y habiendo transcurrido 25 días del diagnóstico virológico, se le extiende el correspondiente alta epidemiológica. A partir de la fecha, puede reanudar su actividad habitual”, escribió el profesional de la salud, con fecha del 13 de marzo.

Flavio Mendoza también cursó la enfermedad y fue internado en el Sanatorio Los Arcos. De esta manera, debió suspender su participación en Un estreno o un velorio, la obra que protagonizaba en el Teatro Broadway y tampoco pudo estar en Tres empanadas, el espectáculo que se presentaba en el Luxor de Carlos Paz.

El coreógrafo había realizado polémicas declaraciones referidas a Carmen Barbieri, su compañera de elenco en Un estreno o un velorio. La acusó de hipocondríaca después de que la actriz manifestara los primeros síntomas del virus, para luego ser internada en la Clínica Zabala. Su cuadro se complicó por una neumonía y estuvo en coma inducido. Poco a poco, fue evolucionando favorablemente hasta recibir el alta médica.





