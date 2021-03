Luciana Salazar y su pelea con Martín Redrado: “Es una especie de psicopateo, no sé qué le está pasando por la cabeza”

Luciana Salazar habló de su reencuentro con Martín Redrado en Miami (Video: "Mañanas argentinas", C5N)

Luciana Salazar volvió a hablar de la pelea pública, mediática y judicial que mantiene por estos días con su ex pareja Martín Redrado. Lo hizo luego de que el economista, a través de su abogado, Fernando Burlando, asegurara que le iniciará acciones legales después de que se difundiera la grabación de una conversación privada que mantuvieron los dos durante un reencuentro en Miami el pasado 10 de enero. Según las escuchas, allí arreglan cómo filtrarían a los medios de comunicación que habían vuelto a salir. Y hacen algunas salvedades. “No vas a salir a comer con alguien porque te reviento”, le dice la modelo al ex presidente del Banco Central.

Luego apareció una foto de Redrado en un centro vacunatorio de Miami acompañado por una mujer y Luciana Salazar expresó su furia públicamente. Este viernes, la conductora brindó una entrevista telefónica al ciclo Mañanas argentinas, por C5N, en la que explicó que se vio en la necesidad de grabar dicha conversación porque presentía que el economista iba a desmentir su reconciliación. “Una tiene que estar demostrando constantemente que dice la verdad. (Redrado) te hace quedar como mentirosa y eso no lo permito. Si él es así, allá él. Pero yo no soy esa clase de persona. A mí no me gusta que me pongan en ese lugar”.

Por su parte, sostuvo que no juega “sucio” y que editó el audio que se filtró a los medios “porque se nombraba a personas que no tenemos por qué involucrar”.

La conversación privada entre Luciana Salazar y Martín Redrado en la que hablaban de cómo contar su reconciliación en los medios (Video: "Intrusos", América)

“¿Qué pasó del reencuentro de Miami hasta llegar a esta situación?”, preguntó Barbie Simons, columnista del noticiero. Y la actriz reveló que si bien la conversación es del 10 de enero, cuando comenzaron a salir, se habían visto dos días antes junto a la abogada Ana Rosenfeld. “Por pedido de él”, aclaró. “Es una persona que nos ayudó mucho con el tratamiento de subrogación (por el nacimiento de su hija Matilda), estuvo muy presente en nuestra relación. Él la llama como una mediadora cuando estamos enojados”, explicó sobre el rol de quien también es amiga de la ex pareja.

“Ese día (por el 8) nos juntamos los tres a aclarar la situación”, continuó y luego reveló detalles de la reunión que mantuvo a solas con Redrado dos días después. “Estábamos preocupados de cómo hacerlo en los medios. Veníamos de varias peleas. No solo porque Martín había cortado una relación recientemente. Yo le dije que no hablaba bien de él que apareciera con otra persona tan rápido. No me parecía prolijo que nos vean, que hubiera una foto. Por eso se hizo el paso a paso, dando señales, para que no sea tan abrupto”, contó sobre aquella conversación.

La respuesta de Martín Redrado a los audios de Luciana Salazar (Video: "Intrusos", América)

Simons recordó que en alguna oportunidad, en otra pelea mediática, Luciana Salazar había calificado a Martín Redrado como un psicópata. “¿Lo seguís definiendo así?”, preguntó la periodista. “Yo creo que (lo que hace) es una especie de psicopateo”, respondió la modelo. “Lo que él hace a través de su abogado no sé si hasta no es violencia de género. Ya no sé qué le está pasando por la cabeza”, agregó sobre su ex pareja.

Antes de concluir la entrevista, Salazar dejó entrever que en las últimas horas había sucedido una situación, pero no llegó a relatarla. “Hace dos días recibí algo, que no entiendo qué pasó. Tiene actitudes muy cambiantes que me desconciertan”, indicó sin revelar a qué se refería.

SEGUIR LEYENDO: