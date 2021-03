Diego Maradona Junior: “Yo voy a luchar hasta el último día para que mi papá tenga justicia”

Junior abrazado a su papá

Este jueves 25 de marzo se cumplieron cuatro meses de la muerte de Diego Armando Maradona. Todavía la Justicia investiga las causas de su fallecimiento y sí los médicos que lo trataron en la última etapa de su vida tuvieron algún tipo de responsabilidad. Además, se inició la sucesión de los herederos del Diez.

En este aniversario, Diego Maradona Junior, el hijo italiano que el astro del fútbol tuvo con Cristiana Sinagra, se nacionalizó argentino en un acto oficial que tuvo lugar en el Consulado General de la Argentina en la ciudad de Roma, en Italia. El encargado de presidir la ceremonia fue el canciller Felipe Solá, a través de una videoconferencia, desde Buenos Aires.

“Ahora no tengo que hacer más la cola de los europeos... Voy a viajar (a la Argentina) cuando la pandemia me lo permita, porque la situación es bastante complicada”, aseguró el joven en una entrevista con Coco Sily, en el ciclo Fuerte al medio que se emite por Radio 10.

Además, admitió que está muy triste por la partida de su padre: “Estoy yendo al psicólogo, porque era una situación que no esperaba. No fue justo lo que pasó, pero como creo que los tiempos de Dios son perfectos y él elige lo mejor para nosotros aunque muchas veces es difícil de entender. Él sabe que hasta mi último día lo voy a amar y a defender”.

Durante la charla, Junior explicó los motivos por los que prefirió mantener un bajo perfil en los medios en los últimos meses. “Mucha gente dice que me borré y estoy desaparecido, aunque desde el primer día estoy presente en el lugar donde tengo que estar. Si elegí hablar menos con la prensa, con los medios, es únicamente porque a mí me duele. Estoy con un psicólogo y quiero hacer las cosas que me hacen bien y hablar de mi viejo en este momento sobre ciertas cosas no me hace bien”.

Junior Maradona habló de su papá a cuatro meses de su muerte

Luego, manifestó: “Yo estoy presente y mi viejo va a tener justicia. Yo voy a luchar hasta el último día para que mi papá tenga justicia. Los culpables no los tengo que decir yo. Hay una justicia y tengo mucha fe. Yo estoy muy presente y no me olvido de nadie”. Además, señaló que desde el primer día, está trabajando con el abogado Rey en las cuestiones relacionadas a la investigación de la muerte de su padre.

Cuando Coco le preguntó sobre su relación con sus hermanas, el joven respondió: “Hace mucho tiempo que no hablo de eso y me guardo esa respuesta adentro mío. Hoy no es importante saber cómo es la relación entre nosotros, lo importante es saber la verdad de lo que pasó con mi viejo. Si eso genera que estemos todos unidos... yo estoy unido con mis hermanos porque merezco saber la verdad, como Dalma, Gianinnia, Jana y Diego Fernando. La gente se olvida que en todo este quilombo que nosotros perdimos a un padre. Eso tendría que generar en la gente un poco más de respeto por el dolor que sentimos nosotros”.

“Es muy difícil no explotar, pero no tengo que explotar, tengo que seguir la verdad. La verdad la podemos obtener solamente con esta investigación. Si sale un audio de alguien la gente va a tener una idea de quién es quién, pero yo confío en la justicia y los que están investigando el caso de papá”, manifestó el ex participante del Bailando por un sueño.

Por último, dijo que espera poder viajar a la Argentina para visitar el cementerio Jardín de Bella Vista, donde descansan los restos de su padre: “Seguramente vaya, yo no pude despedirme por el problema que tuve de salud, por la pandemia. Ya llegará el momento en el que voy a estar con él. Aunque yo sienta su presencia al lado mío siempre”.

SEGUIR LEYENDO: