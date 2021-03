A cuatro meses de la muerte de su padre, Diego Maradona Junior se nacionalizó argentino: “Es un orgullo”

Diego Maradona Junior con Ana de la Paz Tito, consulesa general de nuestro país en Roma (Foto: Télam)

Fue en la tierra que tantas alegrías le dio a su padre y para unir continentes. En un acto oficial que tuvo lugar en el Consulado General de la Argentina en la ciudad de Roma, en Italia, Diego Maradona Junior obtuvo la nacionalidad de su padre. El encargado de presidir la ceremonia fue el canciller Felipe Solá, a través de una videoconferencia, desde Buenos Aires. Y a través de la página oficial de Cancillería, se emitió un comunicado oficial con los detalles.

Diego Maradona Junior en comunicación desde Roma con Felipe Solá, en Buenos Aires (Foto: Cancillería)

De arranque, ante la presencia de Ana de la Paz Tito, consulesa general de nuestro país en la ciudad, Solá manifestó: “Antes que nada quiero felicitarte, Diego, en este día tan especial para vos. Hoy, tal como lo prevén nuestras leyes de Nacionalidad y del Servicio Exterior de la Nación, obtendrás la nacionalidad argentina, la misma de tu padre”. Secundado por el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, y también en comunicación con el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés, el canciller Solá agregó: “Tu padre, nuestro inolvidable Diego, que tantas alegrías nos trajo a los argentinos defendiendo nuestros colores durante casi 20 años, también fue una figura comprometida con su pueblo y con la suerte de los demás países latinoamericanos. Un referente en la cancha y fuera de la cancha, con la magia del superdotado que nunca juega para sí mismo. Fuera de la cancha, en la Argentina o en Italia, siendo leal a sus orígenes e identificándose siempre con los más débiles”.

Diego Maradona Junior toma mate y ahora es argentino (Foto: @diegomaradonajunior)

Todo fue ante la emoción de Diego Armando Maradona Junior, que nació en Nápoles fruto de una relación extra matrimonial de su padre con Cristiana Sinagra en 1986 y mientras el futbolista se desempeñaba en el equipo italiano. Reconocido públicamente por su padre en 2016, hoy sigue los pasos de su progenitor y trabaja como periodista deportivo y entrenador de fútbol. Padre a su vez de Diego Matías y de Indiana Nicole, y esposo de Nunzia Pennino, hace semanas el hijo del diez había iniciado los trámites para acceder a la ciudadanía argentina, como puede hacer formalmente cualquier hijo de un argentino nativo que presenta la documentación correspondiente.

Diego Maradona Junior y su padre, el día que lo reconoció públicamente, en 2016

En el acto, Felipe Solá además destacó el compromiso de Diego Maradona con la búsqueda de nietos de desaparecidos durante la última dictadura militar: “Entre las causas que tu padre abrazó está la búsqueda de los hijos robados por la dictadura a sus padres desaparecidos. Nunca vamos a olvidar cuando en el Mundial de Sudáfrica, en el 2010, la selección argentina promovió la candidatura de las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz. Tu papá era el director técnico. En Sudáfrica abrazó a Estela Carlotto y le dijo: ‘Todos los argentinos queremos saber la verdad’”.

Diego Maradona Junior, a cuatro meses de la muerte de su padre (Foto: @diegomaradonajunior)

Y Felipe Solá destacó el ejemplo que el joven está dando en este sentido: “Nos alegra enormemente que ahora vos también te sumes a la Campaña Internacional por el Derecho a la Identidad. Sin duda tu apoyo contribuirá a que los napolitanos y todos los italianos que hayan tenido vinculación con nuestro país entre el 1974 y 1983 y que tengan dudas sobre su identidad, se acerquen a nuestros consulados para recibir allí la información y asesoramiento que necesiten. Aún nos falta encontrar alrededor de 350 nietos y nietas. Y pueden estar en cualquier lugar del mundo. Sin dudas, optando por la nacionalidad argentina y apoyando la búsqueda de las Abuelas estás honrando la memoria de tu padre”.

Para terminar, el canciller señaló: “A partir de hoy, Diego, serás argentino. Como canciller de nuestro país, y en representación del Gobierno y del pueblo, te doy una calurosa bienvenida”. Y Diego Maradona Junior, conmovido, respondió: “Es un orgullo que la gente pueda valorar tanto lo que fue mi viejo, con estatuas y murales, para que el recuerdo de él sea eterno”.

Y más tarde, habló con Télam de manera exclusiva: “Es un orgullo poder ser argentino. Me emocionó mucho, es algo que siempre soñé, que sentía que lo tenía que hacer. Siempre tuve claro ser 50% napolitano y 50% argentino. Es un homenaje a mi padre. Anoche no me podía dormir. Sé que estaría muy orgulloso y contento, lo hice para reglárselo a él desde acá”, agregó Diego Maradona Junior.

