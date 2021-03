Fabián Doman se vacunó contra el coronavirus en Miami: “En el momento te conmueve”

Fabian Doman se vacunó contra el COVID-19 en Miami

Este miércoles será un día que Fabián Doman no olvidará, ya que finalmente pudo vacunarse contra el coronavirus. El periodista viajó hacia la ciudad de Miami para recibir la tan ansiada dosis de Johnson & Johnson y contó su experiencia en diálogo con Teleshow.

“Ya muchos argentinos se han venido vacunando. En mi caso, presentando determinada documentación, pude hacerlo, y la condición fue mi edad porque yo tengo 56 años y la edad de vacunación bajó a 50 el lunes. Y esto es muy importante recalcarlo, con el documento argentino”, comenzó explicando.

Y continuó detallando: “Tuve tres citas. Una en el supermercado Publix donde me daban la vacuna Moderna de dos dosis, la segunda fue la de Pfizer que la llamaron a mi mujer para ofrecerle la vacuna, pero ella explicó que ya estaba vacunada, entonces me la ofrecieron a mí. Pero yo me quería dar la de Johnson que era una dosis para no quedarme 21 días. Estaba justo entrando a vacunarme con Pfizer cuando veo el cartel que decía que había vacunas Johnson disponibles, entonces llené ese formulario en la web e hice la cola”.

Además, agregó: “Quiero desmitificar esta cosa de tour vacunatorio, esto es un país serio, no te tiran las vacunas por la cabeza, no es que vas por la calle y te la ofrecen, hay que llenar formularios. Es importante fomentar que todos los argentinos que tengamos condiciones legales para poder vacunarnos en otros países, lo hagamos”.

En esa línea, expresó su bronca contra quienes critican a los que viajan con el objetivo de vacunarse: “Hay que entender la angustia de la gente porque es como contar caramelos adelante de un chico que no los tiene. Entonces, tratemos de ayudarnos entre todos, si alguien tiene nacionalidad de otro país y en ese otro país te vacunan, bueno, adelante, vayan. Es muy fácil condenar al vacunado estas vacunado. ´Y pero viajó para vacunarse, qué vivo´, eso te lo dice el que ya está vacunado”.

Fabian Doman reveló que contó con la documentación necesaria para darse la dosis en Miami

También, el conductor de Intratables confesó todas las dudas que tuvo antes de llevar a cabo el trámite: “Me frenaba que hubiese un camino, algo ilegal. A mi me quedaba claro que si yo me vacunaba acá, iba a ser noticia. Mucha gente me venía diciendo ´dale, vacunate´ y yo no quería hasta que no bajen la edad a 50 años, y cuando me enteré el viernes que en Miami se podía, ahí lo decidí. Fui tan desconfiado que pedí que me manden el decreto del gobernador DeSantis”.

Además, se refirió a la emoción que le causó haber sido finalmente vacunado: “Te emociona, en el momento te conmueve, la vacuna dura nada, tres segundos, pero te conmueve. Ahora tengo un poco de dolor de garganta, los médicos me dijeron que espere unos días hasta viajar nuevamente a Buenos Aires”. Al ser consultado sobre si vacunó también a su madre, fue contundente: “Mi madre no tiene las condiciones legales para ser vacunada en Miami”.

Finalmente, dio su punto de vista sobre esta pandemia. “El Covid es una enfermedad verdaderamente cruel porque no tiene remedio, los asintomáticos contagian, pareciera que reúne todas las condiciones de una crueldad extrema. Las vacunas sirven para mitigar el contagio, no van a frenarlo, y además se complicó la producción. Pareciera que el Covid es más inteligente de lo que ya es”, señaló. Y agregó: “Y esto lo digo a favor de todos los gobiernos, es extremadamente difícil trabajar con virus tan complejo para la ciencia”.





SEGUIR LEYENDO: