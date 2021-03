Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Mar Tarrés sobre los cuerpos reales: “Hacete cargo de tus palabras, la agresiva fuiste vos”

Fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Mar Tarrés

La pelea entre Cinthia Fernández y Mar Tarrés parece no tener fin. La modelo plus size se volvió conocida por defender una postura sobre el cuerpo de la mujer y hasta incluso llegó a compararse en algún momento con Sol Pérez. “Tenemos tanto en común, las dos disfrutamos y amamos nuestro cuerpo sin prejuicios a pesar de todos los insultos que ambas recibimos”, escribió en una oportunidad.

Este miércoles, la influencer estuvo invitada en Los Ángeles de la Mañana con motivo de su participación en La Academia y volvió a enfrentarse con la panelista por los diferentes conceptos que ambas tienen de los llamados “cuerpos reales”.“Sos peleadora, Cinthia”, comenzó la instagramer, a lo que la bailarina respondió rápidamente: “No, a vos no te gusta que te digan la verdad, porque la lucha nos incluye a todas las mujeres”. “Por supuesto que nos incluye a todas”, se defendió Mar.

La discusión fue escalando de tono hasta que en un momento fue Ángel De Brito quien develó lo que supuestamente sería el origen de la pelea entre ambas. “En el medio apareció Matías Defederico. ¿Esa es la verdadera guerra acá?”, consultó, a lo que la instagramer respondió: “No sé. Cinthia, desde que hice un vivo con Matías Defederico, me empezó a odiar. Antes la había visto acá y me había tratado re bien. Me pareció una divina”. Sin ocultar su enojo, Cinthia le espetó: “Ay, no. No soy tan básica. Y disculpame, si vos te estás riendo de la palabra “come gorda” y estás en una lucha...”. “No, nunca me reí de la palabra “come gorda”, aclaró Mar.

El vivo de Instagram al que ambas hacen referencia fue el que la ex chica del verano hizo con el futbolista y en donde el ex de Cinthia utilizó la palabra “come gordas” para aludir a los romances del Kun Agüero con Gianinna Maradona. y Karina La Princesita. “Ese video está editado. Yo aclaré que ni Gianinna ni La Princesita eran gordas, que yo era gorda. Esa parte la sacaron de contexto. Pero yo me quedo tranquila, porque en este medio, todo sacado de contexto es a favor de ustedes”, dijo.

En ese momento, la panelista se indignó. “¿Qué? ¿Estás renegando del medio y de los programas de chimentos, que hoy te están dando una oportunidad de trabajo?”, a lo que Mar respondió: “¿Y por eso yo me tengo que prender a todas las peleas tuyas? Yo no soy como vos”. Pero fiel a su estilo, la ex Bailando siguió la confrontación: “Mamita, hacete cargo de tus palabras... Y la agresiva fuiste vos…”.

Sin embargo, la modelo plus size continuó dando su visión. “Hablar de los cuerpos y de la vida de otra mujer es violencia. Ustedes me dicen que yo hago apología de la obesidad y nunca la fomenté. Que comparta algo de un emprendedor, de una torta, no es decirles a mis seguidores ‘coman tortas’. Cinthia, por su parte, le señaló: “A mí no me parece que representes a una persona que está transitando la obesidad, diciéndole a otra persona ‘gorda’, de una manera despectiva. Porque esas son tus expresiones”. “Yo me llamo gorda. Jamás le dije gorda a nadie. Ya, Cinthia, es re aburrido pelear con vos, ya callate”, le dijo la instagramer ya dando por finalizada la discusión.

